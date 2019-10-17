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林鄭今晚fb直播 「會回應網民留言」

【明報專訊】《2019年施政報告》昨日出爐，政府今年取消電視和電台論壇，而特首林鄭月娥昨在其facebook官方專頁預告，今晚8時會做fb直播，以「和理傾——施政報告」為題，屆時會在線上回應留言。她稱，之前有些對話要閉門進行，是為了尊重出席者，因有參加者不想被看見，甚至擔心會吸引黑衣示威者到場。林太強調加強與各方溝通會是她餘下任期的重點。

林太的fb直播預告昨午上載3小時已收逾3000個留言，不少網民提出「五大訴求，缺一不可」，亦有網民關心長者資助院舍宿位、放寬按揭保險等民生問題。

林太在施政報告表示，過去4個多月，香港承受前所未有的衝擊，但她仍堅持按原定日期和計劃發表施政報告，並為此進行50多場諮詢會，竭力回應社會訴求；儘管施政報告籌備時間不足，但政府仍提出超過220項新措施。

她昨在記者會上被問到只與公眾對話過一次，日後的施政是否會不理公眾和反對派的意見，她回應稱會積極與社會各界溝通，而對話有幾種形式，包括地區對話、公開和閉門的對話，她已出席了4次閉門的深入對話；今日會在fb直播與網民直接溝通。她說自己和主要官員會加倍努力與公眾溝通，制訂政策。

稱閉門對話「為尊重出席者」

林太又說，現時社會環境非常緊張，有想與官員對話的人不想被人見到，擔心身邊人不滿，甚至吸引黑衣示威者到場，所以某些對話要閉門是為尊重出席者。

（２０１９年施政報告）

相關字詞﹕社區對話 林鄭月娥 施政報告

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