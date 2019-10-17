《報告》民調評分新低 建制泛民同不滿

香港民意研究所於施政報告發表後做即時調查，679名表示曾聽聞施政報告的受訪者，給予的平均評分為29.7；17.4%受訪者表示滿意、64.9%表示不滿，滿意率淨值為負47.5百分點；兩者均為回歸以來最低。

民建聯形容施政報告「施政因循守舊，困局無力突破」，未提出令人有信心令社會回復平靜的建議。民建聯雖稱施政報告以較大篇幅處理土地房屋問題，措施有突破、值得肯定，但對建議能否落實表示關注，又批評縮窄貧富差距的措施「因循守舊，蜻蜓點水」。自由黨黨魁鍾國斌稱施政報告未有提出方案短期內解決香港困局；形容「及格但不太高分」。

民主黨黃碧雲稱政府完全無回應政治訴求，是失職失責；她批評林太說政改議題極具爭議，但很多具爭議的政策、計劃如明日大嶼、修訂《逃犯條例》，政府都在強烈反對聲音下強推，明顯是雙重標準。公民黨斥責政府對「五大訴求」不聞不問，將香港社會危機矮化為民生問題、將責任諉過港人。對於政府續推「明日大嶼」，該黨陳淑莊批評政府「沉迷基建是倒錢落海」，質疑政府強推或留給未來數代人沉重債務。

（２０１９年施政報告）