投影「五大訴求」 播示威者驚叫聲 泛民立會抗議 林鄭離場改播片宣讀

提早休會 梁君彥否認「夾計」

林太今晨會再赴立法會出席施政報告答問會。據了解，民主派估計該陣營的議員未必有機會發問，計劃再次在會上抗議，務求令答問會無法順利完成。梁君彥昨稱市民關心施政報告內容，呼籲議員配合，讓答問會可以順利進行。

昨多人被逐 今答問會擬續抗議

民主派議員昨在會上抗議，區諾軒帶備投影機在會議廳投射巨型的「五大訴求，缺一不可」字句，多名泛民手持迷你擴音器，播放民眾在近月示威中的驚叫聲。泛民趁林太發言時不斷高呼「五大訴求，缺一不可」、「林鄭下台」和「追究警暴」，與林太聲疊聲。林太發言不足一分鐘，梁君彥就叫停會議，會議暫停約15分鐘。林太再次步入會議廳時，民主派續高呼口號，民主黨尹兆堅向林太投擲迷你擴音器、黨友林卓廷一度站在桌上抗議，梁君彥要求尹、林、邵家臻及郭家麒離場。

民主派會議召集人陳淑莊會後說，香港過去4個月發生很多事，林太卻躲在深淵，怒斥她「憑什麼來宣讀施政報告」、「憑什麼管治香港」。陳說民主派議員在會議廳以投影器將市民訴求投射在林太身上，籲林太「收手」、「收工」。建制派「班長」廖長江稱，反對派議員曾宣誓擁護《基本法》，但昨日阻礙特首，用非常危險暴力手段阻礙立法會聽取施政報告，他予以嚴厲譴責。

林太昨在記者會上被問到行政立法關係如何，她說非常樂意到立法會接受議員就施政報告的提問，她有決心和希望今日的答問大會能順利進行。

（２０１９年施政報告）