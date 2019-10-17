十提暴力兩言撐警 示威訴求零回應 林鄭立會無讀畢施政報告 開特首先例

林太昨在立法會內遭泛民激烈抗議，未能完成宣讀施政報告，僅能透過視像發表（見另稿）。她在施政報告前言中，提及修訂《逃犯條例》引起的社會衝突影響愈趨廣泛，少數暴徒有組織發動攻擊、破壞，並以「起底、私了」對待不同意見的人，令香港陷入混亂和恐慌。她重申支持警隊執法。在結語中，她形容「香港正面對回歸以來最嚴峻的衝擊」，但只要堅定信心、恪守一國兩制，依法遏止暴力，「相信很快便會見到風雨後的彩虹」。施政報告中未見具體措施處理現時的政治局面。

稱港臨最嚴峻衝擊 「報告非答案」

林太在記者會說，對於近數月的嚴重社會紛爭，她深明作為從政者，要確切掌握民情，就算有良好意願都必須開放包容、耐心聆聽。她說施政報告不是近月社會事件的答案，只是開始，提出新處事方法。

政府消息人士說，施政報告沒回應五大訴求和道歉等，是因施政報告是講政策推展，而特首對五大訴求已作回應，至昨日亦無新回應；而施政報告回應了近期社會對政府施政風格的批評，例如調整市建局角色、三條行車隧道不收費，都是調整一些服務以商業營運原則的模式，注入更多社會責任。

無提23條 林鄭：目前紛爭都未遏止

民間五大訴求包括重啟政改，爭取雙普選，惟政改問題只在《施政報告附篇》中提及，稱政制議題極具爭議，貿然重啟政改是不負責任。至於《基本法》23條立法則與過去兩年有別，在施政報告和附篇均無提及。

林太說，政制問題非常複雜，要符合一系列憲制要求，若無視憲制責任，落實普選是不負責任。她稱23條立法曾引起社會很大紛爭，她連目前紛爭暴亂都未能完全遏止，要做另一場非常有爭議的工作，「機會實在比較低」。

《明報》民調有五成受訪者認為需就暴力衝突負最大責任是特區政府，林太回應稱，如要追究責任，應是「極端破壞行為的暴徒」。對於各有約七成受訪者認為要重組警隊和特首引咎辭職以平息風波，她稱過去數月已不斷回應類似訴求，今日首要做的是停止暴力。被問到坊間形容她是「攬炒之母」，林太說「目無法紀、有目標性地破壞香港的人，可能更適用於你所說的形容」，強調自己沒有「攬炒」心態，仍以最大決心繼續服務香港。

建制指欠止亂措施 泛民斥歸咎示威者

民主黨主席胡志偉批評林太至今仍將責任轉移至示威者身上，卻忘記百萬人上街和平請願後政府置若罔聞。他稱社會要求林太就警暴問責，施政報告中卻找不到片言隻語，只是推卸責任，強調林太必須承擔責任問責下台，及大幅改組警隊和政府。人民力量陳志全說，林太一開口已讚警隊，「是與民為敵，並非講和，是宣戰」。

民建聯主席李慧琼說，大眾期望政府會提出具體措施令社會恢復秩序，但政府卻未有實質回應措施。工聯會黃國健稱，施政報告未能針對當下最緊急的問題，就是平息暴亂；政府亦未有針對的措施協助受動亂影響的行業如零售、旅遊業。

明報記者

（２０１９年施政報告）