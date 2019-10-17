市建局「新任務」 積極建資助出售房屋 消息：政府願供地 不排除注資

市建局：將配合措施研究訂框架

市建局發言人表示，歡迎施政報告各項房屋措施並將予以配合，會展開研究並制定執行框架。

林鄭月娥昨日說，要求市建局參考今年初推出的馬頭圍道首個「首置盤」項目經驗，在未來重建項目積極提供更多「首置盤」或其他類別資助出售房屋；政府會適當提供資源配合，讓市建局可持續履行市區更新任務。政府消息人士稱，除首置盤外，市建局重建項目亦可起居屋或綠置居，因重建項目一般位於「市區靚地」，且發展流程較快。

不過，現時市建局以7年樓齡價收購舊樓，一般重建為私樓項目，並以市價出售，從而令市建局自負盈虧。市建局2018/19年度錄得23.3億元盈餘，資產淨值469.7億元。消息人士承認，若重建項目興建居屋或綠置居售出，市建局一定會賺少了，但目前市建局財政穩健，加上重建項目興建資助房屋不違反《市區重建條例》，政府亦願意提供土地及財務資源，包括不排除注資。

接近特首辦的政府消息人士說，特首這決定變相把市建局的角色，由以往純商業考慮發展項目，轉為注入更多社會責任考慮，是特首回應社會訴求的一例。

明年售安達臣道私地 建千伙首置

另外，政府亦在施政報告表示，將於明年第一季出售安達臣道一幅私人住宅用地，落實第二個「首置」先導項目，賣地條款將規定發展商除興建私樓單位外，要興建約1000個「首置」單位，並以低於市價售予合資格者。消息人士稱，預料於2022/23年度接受申請，政府正研究擬定該地盤的地契條款，包括「首置」單位會以單幢抑或混合式發展出售，至於單位面積則參考馬頭圍道「首置盤」經驗。

（２０１９年施政報告）