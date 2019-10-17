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新樓收票增 二手樓反價封盤

【明報專訊】政府宣布調高按揭保險的樓價上限，現樓物業即時受惠之餘，亦刺激樓花新盤認購，今日首輪開售的長實深水埗「愛海頌」，昨日半日已新增超過300票，比《施政報告》公布前每日收200票為多，而二手市場亦有不少業主反價封盤。

愛海頌半日300票 較以往單日多

上周公布價單的愛海頌，除首日收票外，往後大部分單日都只收近200票；項目在昨午3時截止登記，據悉半日已收逾300票，比以往單日收票為多，而項目上周五起收票，至昨日共收約1600票，以今日首輪開售218伙計，超額6.3倍。事實上，項目雖為樓花盤，但若買家採用建期付款，仍可採用政府的新按揭成數。

至於新地南昌站匯璽III亦於今日推售178個單位，項目睇樓客潘先生說，得知新策後的確增加換樓欲望，但認為樓價上升受很多因素影響，二手市場會受3年額印期綑綁，導致交投量偏軟。

有二手樓加價百萬 增逾一成

施政報告公布後，部分業主心態亦有改變，大幅反價放盤（見表），甚至即獲成交。中原地產分區營業經理王學勤說，元朗Grand YOHO 10座低層E室，實用519方呎，原叫價810萬元，昨反價至830萬元售出，較原叫價高20萬元或2.5%，實呎約1.6萬元。原業主2016年以771萬元購入，剛過額印期，帳面獲利59萬元或7.6%。同區世宙3座低層實用645方呎，由800萬元大幅加價至900萬元放售，較原叫價調高12.5%，最新實呎13,953元。

梁志堅：樓價升否視乎土地供應

此外，亦有單位即時封盤，如青衣海欣花園5座中層A室，原725萬元放售，昨日已封盤。不過，身兼地產建設商會執委會主席的會德豐副主席梁志堅說，提高按揭成數「對大家都好」，就此舉會否搶高樓價，他認為要視乎政府會否同時公布未來土地供應的實際數字，若政府未來有充足土地供應，樓價中長期不會因提高按保成數而大幅反彈。

（２０１９年施政報告）

相關字詞﹕梁志堅 新盤推售 反價成交 匯璽iii 愛海頌

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