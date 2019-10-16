電郵稱示威者「曱甴」 職訓局：職員個人表述

網上再流傳兩條疑為陳彥霖的片段，其中一段自拍片懷疑她剛吸到催淚煙，欲找警察指揮官理論，片段提及她當時穿拖鞋，「我著到咁都唔似係暴徒啦係嘛？……你哋（警察）都係香港人點解要咁對我哋香港人」，又說會一直留守，籲各位不要擔心。片段未有顯示拍攝日期。

疑似事主曾在東涌嚎哭

另一流傳的片段顯示，一名女子坐在港鐵東涌站外嚎哭，旁邊分別有便衣及軍裝警員，一名救護員亦在場，女子情緒激動大叫，「我𠵱家一個目的，就係搵到我daddy，我男朋友daddy」。兩段片中女子的衣著與校方公開閉路電視片段中的女子衣著相似。

另外，前晚網上流傳該校保安從保安室搬走兩座電腦主機。有街坊於校內搜索，發現搬走主機的是一名保安經理，他當時稱該兩機內載有閉路電視片段，只把主機搬到校內其他位置，承認事前未獲校方同意。至昨早，約100名學生及地區組織人士到知專要求校方交代，該保安經理稱只有他一人知道及能進入兩座主機的位置，該兩部主機儲有過去30日、校園全角度閉路電視片段，他說前日曾有同學敲打保安室門，當時校內亦有水浸，因擔心主機遭破壞，情急之下把電腦搬離。

（反修例風暴）