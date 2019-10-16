公開更長片段 知專續遭破壞 目擊者：曾見疑似事主赤腳行走 精神恍惚

曾涉刑毁襲警 上庭前離世

據了解，陳彥霖為青年學院本學年新生，於開學前告假兩周，上月16日回校上課，並於20日再度缺課，即上課僅4天。據悉，陳曾入女童院，早前獲釋，她並曾涉刑事毁壞及襲警，案件原本上月底提堂，惟她未上庭便於22日被發現死亡。

職訓局表示，因網上就事件流傳不同信息及臆測，在保障私隱情况下，校方公開陳同學失蹤當日傍晚回校及離校的片段，重申無任何隱瞞的需要。校方已保留閉路電視紀錄，以在有需要時提供資料。

校方昨先公開兩段上月19日的閉路電視片段，第一段顯示陳當日束髮、穿黑背心、長褲及黑鞋，下午5時50分進入升降機按掣，她手持文件，約半分鐘後，一名面容被打格的白衣漢進入，雙方無交流。片段停在陳步出升降機一刻，當時升降機門仍未關上，未有顯示男子有否跟隨陳步出。第二段片段為同日晚上停車場出入口拍得，顯示一名女子晚上6時59分行經，她疑赤腳行走，衣著與上一段片的陳相似。

兩段片段公開後，有蒙面黑衣人昨午再到知專校園破壞，7樓學生資源中心玻璃被擊碎，設施遭破壞，走廊消防喉被拔出，牆上被塗鴉，溪錢散落一地。至傍晚，校方再公開一段較長的片段，顯示陳步出升降機後，白衣漢仍留在升降機內，並在另一樓層離開。職訓局表示，對校園多處地方遭到破壞深表遺憾及痛心，會盡力跟進損毁情况。

目擊學生悔未有上前查問

知專學生Black（化名）稱，上月19日晚上7時許行經港鐵調景嶺站，曾見一名赤腳、沒束髮的女生，衣著與閉路電視片段中的陳彥霖有七成至八成相似，該女子當時緩緩從站內步行，張望四周，似在找人，精神恍惚，手上沒持物品。他入閘後再回頭望，見女子轉入站內倔頭路，而非走向海邊。他稱看到校方的片段後才憶起見過該女子，後悔當日因趕時間未有上前查問。

港鐵回覆稱，調景嶺站清潔工人於上月19日傍晚曾在車站A出口附近地面發現一些雜物，包括手機及文具等，於是通知車站職員處理，職員其後按既定程序，嘗試根據手機內的電話簿與物主聯絡。物主家屬其後於21日到調景嶺車站領回失物。

明報記者

（反修例風暴）