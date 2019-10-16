公開更長片段 知專續遭破壞 目擊者：曾見疑似事主赤腳行走 精神恍惚

【明報專訊】生前曾參與反修例抗爭的15歲職業訓練局青年學院女生陳彥霖上月浮屍油塘對開海面，她生前上課的知專設計學院昨日公開兩段較完整的閉路電視片段，顯示她疑赤腳離校，與警方說法脗合。有知專學生亦稱，曾於陳失蹤當日在調景嶺港鐵站內見到衣著與陳相似的女生赤腳行走，精神恍惚。雖然校方一再公開閉路電視片段，但仍未能完全釋疑，昨再度有黑衣人闖入校園破壞。
曾涉刑毁襲警 上庭前離世
據了解，陳彥霖為青年學院本學年新生，於開學前告假兩周，上月16日回校上課，並於20日再度缺課，即上課僅4天。據悉，陳曾入女童院，早前獲釋，她並曾涉刑事毁壞及襲警，案件原本上月底提堂，惟她未上庭便於22日被發現死亡。
職訓局表示，因網上就事件流傳不同信息及臆測，在保障私隱情况下，校方公開陳同學失蹤當日傍晚回校及離校的片段，重申無任何隱瞞的需要。校方已保留閉路電視紀錄，以在有需要時提供資料。
校方昨先公開兩段上月19日的閉路電視片段，第一段顯示陳當日束髮、穿黑背心、長褲及黑鞋，下午5時50分進入升降機按掣，她手持文件，約半分鐘後，一名面容被打格的白衣漢進入，雙方無交流。片段停在陳步出升降機一刻，當時升降機門仍未關上，未有顯示男子有否跟隨陳步出。第二段片段為同日晚上停車場出入口拍得，顯示一名女子晚上6時59分行經，她疑赤腳行走，衣著與上一段片的陳相似。
兩段片段公開後，有蒙面黑衣人昨午再到知專校園破壞，7樓學生資源中心玻璃被擊碎，設施遭破壞，走廊消防喉被拔出，牆上被塗鴉，溪錢散落一地。至傍晚，校方再公開一段較長的片段，顯示陳步出升降機後，白衣漢仍留在升降機內，並在另一樓層離開。職訓局表示，對校園多處地方遭到破壞深表遺憾及痛心，會盡力跟進損毁情况。
目擊學生悔未有上前查問
知專學生Black（化名）稱，上月19日晚上7時許行經港鐵調景嶺站，曾見一名赤腳、沒束髮的女生，衣著與閉路電視片段中的陳彥霖有七成至八成相似，該女子當時緩緩從站內步行，張望四周，似在找人，精神恍惚，手上沒持物品。他入閘後再回頭望，見女子轉入站內倔頭路，而非走向海邊。他稱看到校方的片段後才憶起見過該女子，後悔當日因趕時間未有上前查問。
港鐵回覆稱，調景嶺站清潔工人於上月19日傍晚曾在車站A出口附近地面發現一些雜物，包括手機及文具等，於是通知車站職員處理，職員其後按既定程序，嘗試根據手機內的電話簿與物主聯絡。物主家屬其後於21日到調景嶺車站領回失物。