控縱火越南籍中二生 稱警逼唱「榮光歸警察」

6人被控各一項管有攻擊武器罪

越南籍中二生黃臨福（16歲）及地盤工人林小雄（20歲）同被控企圖縱火，昨於九龍城裁判法院提堂，控罪指稱他們今年10月14日在旺角警署外企圖用火損壞旺角警署。黃臨福另被控一項管有攻擊性武器，指稱他同日在其住所管有3枚汽油彈。據悉，兩人於凌晨時分向旺角警署各投擲一枚汽油彈，閉路電視拍攝到案發經過。

投訴警恐嚇稱「法官最憎越南人」

代表黃臨福的律師投訴，稱警方曾恐嚇將黃「打死」，要求他唱「願榮光歸警察」，又向他表示「最憎越南人，法官最憎越南人，判得你更重」；另稱警方未獲搜查令及被告同意下入屋搜查。被告兩次重讀中一，裁判官質疑家人對被告是否有足夠約束，要求安排他入讀寄宿學校。被告不准保釋至12月10日再訊，直至落實相關申請。另辯方稱林小雄被警員毆打後腦後被拒送院，裁判官隨即下令把林送往醫院求醫，案件今日再訊。

另外大學生容俊熙（19歲）、工程師冼家權（26歲）、從事舞台設計的姚少康（23歲）、無業劉嘉柏（23歲）和設計師王琬瑜（23歲），分別涉於周日在荃灣、將軍澳和大埔共藏有10枚汽油彈，昨分別在沙田、觀塘和粉嶺裁判法院各被控一項管有攻擊性武器罪名，各人分別還押至11月27日及12月10日再訊。

【案件編號：KCCC2544、STCC3772、FLCC4597、KTCC1836-37/19】

（反修例風暴）