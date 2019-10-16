13歲童控4罪 遇襲警安全為由匿名 與刺頸中六生同控意圖傷人 最高囚終身

周日警員被襲案昨共分3案，4名被告分別於東區和九龍城裁判法院提堂，均暫毋須答辯。首宗案件被告為18歲男生許添力（18歲），被控一項有意圖傷人罪，控罪指稱他於10月13日，在港鐵觀塘站A1出口天橋，意圖使軍裝警員X身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害該警員。

次宗案件被告為13歲男童，被控各一項非法禁錮、非法集結、有意圖而傷人及違反《蒙面規例》罪，控罪指稱他於10月13日在將軍澳唐俊街和唐德街一帶，與其他不知名者參與非法集結；身處非法集結時使用蒙面用品，即一個耳掛式口罩；非法禁錮和有意圖而傷害警員X（非首宗案件警員）。據了解，當日兩名便衣警員在將軍澳被示威者襲擊，其中一人裝有伸縮警棍和手機的袋亦被搶去。

首兩宗案件均在東區裁判法院處理，其中13歲男童的案件在少年庭提訊，控方分別透露兩人仍在將軍澳醫院留醫觀察，辯方為兩被告申請保釋，惟遭裁判官拒絕，認為應待被告出庭應訊當日才處理，並將案件押後至本周五（18日）再訊。

對於控罪書涉案兩名受傷警員的名字都以X代替，據悉控方將向法庭申請報道禁令，禁止傳媒報道警員的身分，以保障其安全。

另外，周日旺角雅蘭中心外有防暴警被人凌空飛踢，其後大批警員趕至拘捕示威者；涉案兩名被告依次為紮鐵工人謝信誠（30歲）及土木工程師甘維邦（24歲），昨在九龍城裁判法院提堂，惟次被告留院缺席聆訊，案件押後本周五再訊。首被告則不獲准保釋，還押至12月23日再訊，以讓警方繼續調查。

飛踢警現場 一人涉搶槍一人涉襲警

首被告被控一項意圖搶劫而襲擊他人，指稱他於今年10月13日在旺角雅蘭中心外襲擊警員W，意圖搶劫他。次被告被控各一項襲警、管有攻擊性武器及管有他人身分證，3項控罪指稱他於同日同地襲擊警員W，並管有一支伸縮警棍，以及無合法權限或合理辯解管有屬於麥家豪的身分證。

據悉，涉案警員當日受不知名者攻擊，首被告衝前搶警槍，並攻擊警員頭部，次被告以伸縮警棍襲擊警員，首被告則再度嘗試搶槍，二人其後在案件現場以外的地方被捕。涉案警員胸膛和腳部受傷。

【案件編號：ESCC2329、700004、KCCC2546/19】

明報記者

（反修例風暴）