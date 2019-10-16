新華社批包庇暴力 醫局：支援員工不等於認同

醫院管理局昨晚發出澄清回應新華社評論文章，稱一直非常重視員工專業操守，並要求員工循規守法。一般而言，當員工因工作以外的行為而牽涉法律事宜，會按一貫安排向員工提出職務安排及心理輔導等支援，並不等於認同有關行為。醫管局續稱，望暴力事件盡快停止，早日回復秩序及安寧。

新華社評論文章題為「糾偏止差，香港醫管局要做的是力挺警隊嚴正執法」，稱香港警方日前在多區拘捕「暴徒」，包括將軍澳醫院一名醫生，又說醫生參與「暴力活動」讓人扼腕嘆息。文章稱，醫管局回應對暴力不置一詞，反而強調醫院已向疑犯表達關切慰問，「醫管局在聲明中不但不譴責違法分子，還表示要『提供適切支援』『跟進職務安排』……人們不禁想問，醫管局到底是要和暴徒、暴力站在一起，還是與特區政府、法律正義站在一起？這樣不論是非黑白、邏輯混亂的回應給人的錯覺，是否在鼓勵更多醫護人員參與暴亂？」文章指出，作為法定機構，醫管局表現出對警方執法的冷漠，對犯罪嫌疑人的熱情，對醫護人員參與非法活動的偏袒，其效果就是縱容乃至推波助瀾當下的暴力活動。文章敦促醫管局，「對於那些參加違法暴力活動的醫護人員絕不能軟處理」。

醫協會長：被捕者享獲支援權利

公共醫療醫生協會會長馬仲儀不同意新華社評論，稱目前無法證明該醫生有任何暴力，亦未見起訴，質疑新華社認定涉事醫生曾「參與暴力活動」並形容他是「暴徒」是否有基礎。馬續稱，被捕者應有公平審訊、就醫、接觸家人和獲法律支援權利，醫管局聲明主要希望員工在法律程序下得到公平的待遇，不存在包庇或影響警方工作。

（反修例風暴）