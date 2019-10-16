新華社批包庇暴力 醫局：支援員工不等於認同

【明報專訊】周日各區商場集會期間，一名將軍澳醫院醫生在PopCorn商場被捕。新華社前日發表評論文章，批評香港醫管局第一時間回應有關事件的立場偏差，「令人懷疑這個負責管理香港公立醫院及診所的法定機構姑息包庇暴力」。醫管局昨日澄清指出，一直要求員工循規守法，按一貫安排支援不等於認同有關的行為。
醫院管理局昨晚發出澄清回應新華社評論文章，稱一直非常重視員工專業操守，並要求員工循規守法。一般而言，當員工因工作以外的行為而牽涉法律事宜，會按一貫安排向員工提出職務安排及心理輔導等支援，並不等於認同有關行為。醫管局續稱，望暴力事件盡快停止，早日回復秩序及安寧。
新華社評論文章題為「糾偏止差，香港醫管局要做的是力挺警隊嚴正執法」，稱香港警方日前在多區拘捕「暴徒」，包括將軍澳醫院一名醫生，又說醫生參與「暴力活動」讓人扼腕嘆息。文章稱，醫管局回應對暴力不置一詞，反而強調醫院已向疑犯表達關切慰問，「醫管局在聲明中不但不譴責違法分子，還表示要『提供適切支援』『跟進職務安排』……人們不禁想問，醫管局到底是要和暴徒、暴力站在一起，還是與特區政府、法律正義站在一起？這樣不論是非黑白、邏輯混亂的回應給人的錯覺，是否在鼓勵更多醫護人員參與暴亂？」文章指出，作為法定機構，醫管局表現出對警方執法的冷漠，對犯罪嫌疑人的熱情，對醫護人員參與非法活動的偏袒，其效果就是縱容乃至推波助瀾當下的暴力活動。文章敦促醫管局，「對於那些參加違法暴力活動的醫護人員絕不能軟處理」。
醫協會長：被捕者享獲支援權利
公共醫療醫生協會會長馬仲儀不同意新華社評論，稱目前無法證明該醫生有任何暴力，亦未見起訴，質疑新華社認定涉事醫生曾「參與暴力活動」並形容他是「暴徒」是否有基礎。馬續稱，被捕者應有公平審訊、就醫、接觸家人和獲法律支援權利，醫管局聲明主要希望員工在法律程序下得到公平的待遇，不存在包庇或影響警方工作。