旺角炸彈 警：百克炸藥威力10米 防刺頸 警採購護頸派前線

材料坊間可買 憂製更大殺傷力炸彈

周日晚上8時許，旺角彌敦道及快富街交界的花槽發生爆炸，現場傳出巨響，在10至15米外的防暴警察感受到爆炸衝擊力，事件中無人受傷。爆炸品處理課警司李展超昨日接受訪問時表示，據初步調查，該遙控土製炸彈含有約50至100克炸藥量，有效威力達10米以外。

他指出，當晚警員距離該裝置有約10至15米，聽到巨響和感受到爆炸衝擊力，而由於爆炸裝置放在花槽內，有石屎阻隔，抵擋了一定衝擊。他說：「如警員在爆炸裝置旁，可導致嚴重傷害，甚至死亡。」警方目前仍在調查炸藥成分，初步分析原材料為市面可購買，案件交由有組織罪案及三合會調查科（O記）調查。

警方發言人補充，考慮到警方今年7月在荃灣工廈單位曾檢獲1.5公斤懷疑炸藥TATP（三過氧化三丙酮），加上周日發生的爆炸案顯示有示威者已成功實驗製作遙控爆炸裝置，若示威者有炸藥材料，就有能力製作殺傷力更大的炸彈，發言人直言警方很擔憂，呼籲公眾警惕，若在街上發現可疑物品，務必小心及盡快報警。

警拘兩人 大角嘴單位檢汽油彈

另外，昨晚近8時，警方在大角嘴一帶截查兩名形迹可疑男子，搜查其隨身物品後，將二人帶到位於橡樹街73至75號一單位搜查，在單位內檢獲一批汽油彈及製作汽油彈的原材料，即召喚爆炸品處理課到場調查，並以涉嫌非法集結及管有炸藥拘捕兩名17歲及23歲男子，正調查是否與旺角爆炸品一案有關。

此外，周日有防暴警員在觀塘追截示威者時，被一名男子以利器刺傷頸部。有總區應變大隊的警官表示，部門正考慮採購護頸裝備，以加強警員行動時的安全，目前正在市面蒐羅合適裝備，將盡快購置。警方消息人士確認警方正在為前線警員採購護頸裝備。

香港警察隊員佐級協會主席林志偉昨日向會員發信表示，期望決策者「早日面對現實，痛定思痛，認清當前突破當前局勢的各種所需，以強而有力的措施和行動配合止暴制亂的工作，盡快恢復社會的秩序」。

明報記者

（反修例風暴）