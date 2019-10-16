蔡維邦：離任因大律師公會譴責暴徒不力

蔡維邦在文中提及，近日在電視上看見示威者縱火燒銀行，破壞商店、餐廳、港鐵站，以及襲擊政見不同者，他們目無法紀，令社會秩序瓦解，不但影響市民，亦對香港經濟及有限的自治帶來嚴重影響。他說樂見年輕人有政治理念，經深入研習及思考，或許是未來領袖；不過，青年近月放棄理性討論，將問題訴諸野蠻及暴力，甚至犯下嚴重罪行，這是目空一切、漠視他人權益的行為。

稱犯罪行為被浪漫化

蔡稱留意到，不少犯法的示威者稱已有心理準備入獄，及被標籤成「義士」，以他執業經驗而言，浪漫化（romanticising）犯法行為是不值得，無人會認為持續的紛亂最終會達至「真民主」。

蔡維邦嚴斥為「暴徒（rioters）」開脫罪責的意見領袖，稱雖政府處理今次事件有誤，一些警察亦可能濫暴，但仍然不能將一個人的罪行合理化。他強調，大律師特別有責任譴責「暴徒」及縱容他們的人，可是大律師公會的大部分成員卻一直沉默；由於他的立場與公會分歧甚廣，因此決定離任。

公會：譴責任何形式暴力

本報就此查詢蔡維邦，未獲回應。大律師公會回應稱，公會一直毫無保留地譴責由任何人作出、任何形式的暴力，日後將會繼續在適當的時候發聲明。公會對蔡維邦的個人意見沒有回應。本報翻查資料，自今年6月起，公會曾5次發聲明譴責示威者或警方使用暴力。

（反修例風暴）