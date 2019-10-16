美《香港人權法》最快今表決 學者：要過總統一關

學者：或減辣變無牙虎

浸會大學政治及國際關係學系副教授陳家洛稱，參眾兩院審議法案時，兩份內容如有不同，需協商尋求共識，內容可能「減辣」，令法案變成「無牙老虎」。他說，任何一個參議員都可以用程序暫緩法案，增添變數。

至於最終能否落實法案，陳家洛引述國會山莊意見，最大變數是最後一關，即總統簽署，故兩院贊成票愈多，縱使總統運用否決權，國會仍有足夠支持反制。

民建聯周浩鼎說，美國衡量香港有否人權、高度自治等，其根據有偏聽之嫌，他說「加辣版」法案延伸至商業協議，客觀上增加在港投資的不確定度，對美國企業及美國人都有影響。他又說，可制裁範圍擴闊至任何外國人（foreign person），令人擔心在美國投資有風險。

公民黨郭榮鏗稱，通過法案最少可令港府每做一件事都要多想一步。民主黨主席胡志偉稱法案有指標性，對警暴和港府官員違反國際標準，發出清晰信號。

美國評論員K.J. Noh, Kevin Zeese和Margaret Flowers今年9月向國會發公開信反對法案，稱無助香港人權，只突顯美國對香港政治的惡意舉措，而港人的自由和權利已受法律保障。

（反修例風暴）