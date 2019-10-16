有人政綱光復香港時代革命照入閘 無收選舉主任查詢 批隨意劃線

明報記者

獲民主派區選聯盟推薦的林正軒於本月4日報名，他昨獲選舉主任確認提名有效。他在報名表格上政綱一欄填上「光復香港 時代革命」、「五大訴求 缺一不可」、「願榮光歸香港」等；亦曾在facebook上載「光復香港 時代革命」標語。

林正軒接受本報查詢時稱，報名後選舉主任沒有向他作任何查詢，他認為其他參選人被問「光復香港 時代革命」意思，反映政府「隨意劃線」。他說理解「光復香港 時代革命」意思是要將香港變回《中英聯合聲明》當中所承諾的香港；報名前已知寫上該口號或會被取消參選資格（DQ），但認為若不能將理念說出來，參選就沒意義。同區已報名參選人包括獨立的楊永杰。

確認資格者 曾DQ劉小麗

確認林正軒提名有效的選舉主任郭偉勳，在去年九龍西立法會補選時曾DQ劉小麗，他當時提出的理據包括劉主張「民族自決」及認為港獨是港人自決前途的選項等。

近日多名民主派參選人接獲選舉主任信件，稱其社交網站曾發表或轉載有「光復香港 時代革命」字眼的文宣，要求他們解釋意思，當中包括民主黨和公民黨的參選人。

張秀賢：光復指回復舊貌

時代革命指世代更替

多名參選人昨分別回覆選舉主任，其中參選元朗元龍區的張秀賢稱，「光復香港」是將香港「光復」回舊日面貌，包括市民享有言論自由，參選人不會因政治傾向而被取消參選資格；而「時代革命」並非指「一種流血並推翻政權的行動」，是「世代更替」，讓年輕人帶領社會變革，推動民主發展，捍衛香港的自由、法治。沙田沙角區參選人陳兆陽回覆稱「光復香港」是要恢復香港以往的核心價值，「時代革命」包括要爭取政改，實現普選（見表）。

參選南區海怡西的黃之鋒日前被選舉主任詢問是否代表香港眾志參選，及是否認同香港眾志主張的民族自決；他昨回覆並非以香港眾志身分參選，並不主張香港獨立，而「前途自決」是以沒有法律效力的全民投票方式凝聚民意，向政府施壓，做法不牴觸《基本法》。

元朗天恒區參選人王百羽日前被選舉主任要求解釋是否曾發表支持港獨言論，他昨回覆選舉主任，稱2016年人大釋法清楚表示港獨違反基本法，他其後不再認同港獨，「鄭重反省及否定過往本人或曾發表過的你所指明的言論」。

若叫口號遭DQ

張達明：和理非無路可走

港大法律學院首席講師張達明稱，「光復香港 時代革命」是很多人都會叫的口號，坊間對該8字有不同詮釋，若單純因叫口號而被DQ，「和理非」會覺得無路可走。

（反修例風暴）