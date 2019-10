【明報專訊】早前NBA休斯頓火箭隊總經理莫利(Daryl Morey)發表撐港言論,遭內地封殺,有網民昨晚在灣仔修頓球場發起「Stand With Morey 籃球之夜」,感謝莫利支持香港,有近200人出席。球迷坐在公眾席,高舉「Thank You MOREY Stand With Hong Kong」的標語及代表「五大訴求」的手勢;有人舉起洛杉磯湖人隊勒邦占士(LeBron James)面容扭曲的頭像(中),諷刺他質疑莫利撐港是被誤導的言論。