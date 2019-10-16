半數人：示威者可自衛 只限制服對方

四成人同意示威者過分用武 比率升

明報委託中大傳播與民意調查中心的調查，66.8%市民同意抗議時「要堅持和平非暴力原則」，比率較上次民調下跌2.6個百分點。雖然愈來愈多人接受暴力抗爭，但有41.4%受訪者認為示威者使用過分武力，比率較上次民調升2個百分點；29.3%市民不同意示威者有用過分武力。

蘇鑰機：仍有半數市民堅守和平非暴力

武力抗爭大眾趨接受 「關鍵在政府做法」

中大新聞與傳播學院教授蘇鑰機表示，市民對抗爭者使用暴力的態度放寬，與覺得示威者使用過分武力的看法，並無矛盾，因為後者是一個客觀情况。他說，民調對示威者有反省和啟示作用，指目前仍有過半數市民堅守和平非暴力原則，「使用暴力要有準則，示威者不可以無底線」。但他認為市民愈來愈接受暴力抗爭，是因為全面了解到前因後果，在遊行集會無法取得政府的關注，在別無選擇下，示威者可用武力抗爭的方式爭取關注，「警察暴力也是原因，但更重要的問題是政府的做法」。

民調亦顯示，當大型和平示威都未獲政府回應時，59.2％受訪者對「示威者有激烈行動是可以理解的」說法表示同意，不同意的有27.5％。浸大學生會會長方仲賢認為，警方使用不對等武力的問題愈來愈嚴重，批評警方行事以仇恨為先，根本不是維護治安，加上警方執法不公，在如此不公義的情况下，市民會接受「私了」。

（反修例風暴）