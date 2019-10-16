逾半市民0信任度 69%人：警隊應大重組

明報委託中大傳播與民意調查中心調查，結果反映絕大部分受訪年輕人「完全不信任」警方，在15至24歲市民中，89.3% 傾向不信任警方；83.8%的25至39歲市民亦傾向不信任警方。民調結果顯示年紀愈大的受訪者愈傾向信任警方，但在60或以上的受訪者中，只有30.5%傾向信任警方，逾半長者（56.7%）都是不信任警方。

十一荃灣開實彈

48%：不應開槍 11%：做法合理

十一國慶示威中，一名18歲青年在荃灣被警署警長近距離開槍射中左胸倒地。有48.1%受訪者認同「警察當時根本不應該向示威者開槍」；11.4%市民認同「警察開槍只是自衛，做法完全合理」。

88%倡獨立調查 飈7百分點

同時，69%受訪者同意「警方使用過分武力」，比率較上次9月的民調下跌2.7個百分點；不同意「警方使用過分武力」講法的比率就有20.6%，與上次民調一樣。

林志偉：顧全大局 警員啞忍

至於政府應如何平息是次社會風波，絕大部分市民（87.6%）認為政府應成立有法定調查權力的獨立調查委員會，比率較上次民調飈升7.3個百分點。另外，香港警察隊員佐級協會主席林志偉向會員發信，指警員的無力感不時湧上心頭，想對遭遇的不公不義作控訴，但為顧全大局只好啞忍下來，選擇無聲吶喊，要求決策者「痛定思痛」，以強而有力措施止暴制亂。

（反修例風暴）