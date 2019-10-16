禁蒙面止暴否 六成人：惹反效果 明報民調：暴力衝突 53%市民稱政府責任最大

民調訪問了751名15歲或以上市民。對於政府推禁蒙面法，71.4%受訪者反對，19.3%的人支持（見圖）。

71%市民反對禁蒙面

19%市民支持

中大新聞與傳播學院教授蘇鑰機表示，民調證明市民不認同《禁蒙面法》，質疑政府的做法並非對症下藥，指政府處事手法強硬，但事實上無法解決問題。全國港澳研究會副會長劉兆佳說，政府不認為禁蒙面法會有立竿見影的效果，但近日參與暴力抗爭的人的確是少了，「不能馬上否定禁蒙面法是無用」。

近月警察和示威者愈來愈多使用武力，被問到誰要為現時的暴力衝突負最大責任，52.5%受訪者認為特區政府責任最大，較上次9月的民調上升2個百分點；認為示威者責任最大的有9.6%，較上次民調下跌3.1個百分點；18.1%市民認為警方責任最大，比率與上次民調（18.5％）相近。

林鄭重申有阻嚇作用

特首林鄭月娥昨日出席行政會議前被問到會否檢討禁蒙面法時，稱不期望禁蒙面法一生效，市民就會完全遵守規例，不再戴口罩出席集會，「但它畢竟有阻嚇作用」。

不過，是次民調結果反映62.3% 受訪者認為禁蒙面法帶來反效果，當中愈年輕和學歷愈高的受訪者愈有此看法。

逾半人：示威者有權蒙面

67%人不同意警有權蒙面

禁蒙面法其中一個爭議點是雙重標準的問題：容許警方蒙面執法，但禁止民眾蒙面。民調結果顯示，逾半（56.6%）受訪者同意「示威者有權在示威現場蒙面」，愈年輕和學歷愈高的受訪者都更傾向同意；相反，66.6%受訪者不同意警察有權蒙面執法，當中包括年紀大的市民，63.2%的60歲或以上受訪市民，不同意警察蒙面；自稱建制派受訪者也有22.6％不同意警員蒙面，同意的有58.4％。

民調結果亦顯示，有76.6%受訪者認為政府不應該引用緊急法設立其他措施，贊成者有17.7%。

蘇鑰機：禁蒙面無助解決問題

劉兆佳：政府須保建制支持

蘇鑰機表示，「政府無正面表示禁蒙面法有用，但做了就不可以說無效」，認為民調結果反映市民覺得禁蒙面法對民生有負面影響，無助解決問題，「若政府再有新措施，要想清楚是否有用、能否對症下藥」。他並指出，市民愈來愈接受示威者採取暴力抗爭的方式，是因為市民明瞭前因後果（見另稿）。

劉兆佳說，政府一定要遏制暴力，否則會流失建制派的支持，「好多建制派認為政府處理暴力不夠果斷，現時建制派的支持是必要的，因為政府已無法游說反對派」；政府在短期內需要遏制暴力，以取得政績去爭取民眾支持。他說，在如此環境下「警隊的重要性愈來愈大」，因此政府更不可能答應重組警隊的訴求。

明報記者

（反修例風暴）

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