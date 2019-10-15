淘大傷人案 控方申字母代事主名

警方稱事主遭電話滋擾

5項控罪指稱，報稱地盤工人的被告石朗天（28歲）9月14日於淘大商場連同他人非法及惡意傷害女子X；在淘大商場扶手電梯和地下非法集結；另連同他人襲擊男子Z和女子Y。據悉X有3隻門牙被打至飛脫。

控方申請將案押後，以待比對片段及調查其他疑犯；另稱根據警方消息，3名事主案發後均遭電話滋擾，故申請以英文字母代替名字。裁判官在辯方不反對下批准控方申請，另稱因事主傷勢不輕，加上本案有人在逃，故拒絕被告保釋。案件押後至12月9日。

同案有15歲少年涉淘大衝突被捕，警方回覆查詢稱他獲准保釋候查，11月中須向警方報到。

紅磡警民衝突 兄弟控襲警

上周五紅磡發生警民衝突，學生鄧卓榮（18歲）、伍浩賢（18歲）和裝修工鄧卓凡（20歲）被控一項襲警罪名，鄧卓榮和鄧卓凡為兄弟。控罪指稱他們本月11日於紅磡明安街襲擊警員徐家俊，據悉3人曾擲磚和竹、赤手空拳向便衣警施襲。案件押後至下月25日，以取得受傷警員的醫療報告，其間3人獲准保釋。辯方投訴有被告被警員打胸口和臉。

【案件編號：KTCC1832、KCCC2524/19】

（反修例風暴）