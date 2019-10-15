連任財會主席 陳健波：中產感謝收成期論

當選即稱議員太激動散會

財委會昨早9時開會至下午6時許，除陳健波外，22名民主派議員亦參選主席。提問期間，多名議員關注公務員加薪撥款未將警隊分開表決一事，民主黨許智峯稱，不少前線抗爭者被打傷，「警隊加薪是異想天開」。公民黨黨魁楊岳橋亦引述民調表示，一半人給予警隊零分，陳健波應解釋為何警隊值得加薪。

另有議員重提陳健波「收成期」論，民主黨主席胡志偉稱，政府、警隊均有一半港人給予零分，「你的收成期用什麼建立？是香港社會面對內地政府不斷干預一國兩制，年輕人失去新聞、言論、免於恐懼的自由」。

胡志偉：收成期建於失去自由

陳健波指斥不少提問都是「惡意人身攻擊」，強調警隊加薪是否分開表決是由政府決定，斥民主派將不滿放在他身上；他又稱不少中產感謝他說出「收成期」論，因他們多年建立自己成果，「現時說應破壞，會否太自私？」

范國威搶去數個投票箱

新民主同盟范國威發言期間步出座位，搶去數個投票箱，高聲質疑若不成立獨立調查委員會，議會如何正常運作，多名民主派議員其間以身護范國威。主持會議的金融界陳振英宣布轉房繼續開會，及後許智峯以大聲公發言亦被逐。其後在混亂中，陳健波以36票當選主席，陳志全獲14票、林卓廷獲1票；另有3張廢票。

（反修例風暴）