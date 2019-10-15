朱敏健倡監警會每月公布進度

增透明度重建市民信心

針對反修例的大型公眾活動，監警會成立的專責委員會承諾半年內提交中期報告，朱敏健建議在公開中期報告前，監警會可視乎進度，每月向公眾發布曾採取的行動、進展等，讓公眾能及時監察，培養公眾信心。他指出，就2011年時任國務院副總理李克強訪港期間警方的保安行動、2014年佔領運動後衍生的投訴，監警會事後曾提出的建議，警方也有接納。

他指出，監警會今次採取以往少見的措施，例如聘請海外專家，認為公眾應給予時間，以觀察有關措施能否彰顯成效。對於獨立調查委員會的訴求，朱敏健說目前是一個抽象概念，他認為應先分清楚委員會是針對整個反修例事件或是警方的處理手法，如是後者，由現行制度處理較合適。

稱獨立調查「抽象」

現時是平等機會委員會主席的朱敏健表示，自6月至今，平機會收到過百宗查詢，主要涉及警方在拘捕過程中，涉及性騷擾或性暴力的問題，但未有確切投訴。他補充，在現行歧視條例下，平機會只能循民事方向跟進，涉及刑事的嚴重性暴力指控要由警方處理。

（反修例風暴）