休班警准帶噴椒 研其他紀律部隊借兵 鄧炳強:任何可協助執法措施「都值得研究」

曾受訓警員今起可帶 用後須匯報

消息人士表示，警方已發內部通告表明，警務處助理處長批准今日起容許休班警攜帶胡椒噴劑，但只限曾接受相關訓練的警員，如使用胡椒噴劑，事後須向上司匯報。

臨時特別任務警察 負責落口供押解

另外，據本報了解，政府正研究在自願情况下，從各紀律部隊抽調部分自願人員，擔任臨時特別任務警察，負責落口供和押解等非前線工作。政府消息人士表示，任何可支援警隊的方案，政府都會考慮，而若借調其他紀律部隊，毋須引用《緊急法》，但政府作決定前須平衡效用和社會反響，而根據《公安條例》第40條，特首可授權警務處長委任任何人員為特別任務警察。警務處副處長鄧炳強表示，任何可協助警方執法的措施「都值得研究」，不排除任何情况。保安局表示，政府支持警方執法，不評論個別報道。

有資深懲教人員向本報記者說，要視乎實際執行什麼工作，目前內部有人員具備防暴經驗，如區域應變部隊會處理監房突發事故。消防處職工總會副主席聶元風說暫不清楚內容，難以評論，並稱消防人員較少處理保安或防暴工作，若消息屬實，關注是借調作什麼工作及如何安排借調。

警司協會主席陳民德在港台節目《自由風自由Phone》表示，若要令香港恢復秩序，不止靠警隊，歡迎以跨部門形式幫助警隊。消防處副消防總長黃嘉榮在港台《千禧年代》表示，未充分掌握資料，每個部門會各司其職，只要能配合政府依法有效施政，消防處會全力以赴。

涂謹申：徵輔警退休警已足 質疑鋪路用緊急法

民主黨立法會議員涂謹申質疑其他紀律部隊的訓練與警隊不同，不理解為何其他紀律部隊人手可用於警隊工作。他認為徵用輔警及退休警察已足夠應付警隊額外工作，質疑政府「醉翁之意不在酒」，是為日後更廣泛使用《緊急法》埋下伏線。

此外，基本法委員會副主任譚惠珠昨接受內地傳媒訪問稱，警方過去4個月拘捕很多人，法庭積壓大量案件，香港可借鑑外國做法，如成立「暴亂特別法庭」專門審理相關案件。前律政司長、基本法委員會前副主任梁愛詩在節目《議會內外》說，立《禁蒙面法》後示威者減少，相信與公眾不願披露身分有關。

明報記者

（反修例風暴）