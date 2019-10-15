休班警准帶噴椒 研其他紀律部隊借兵 鄧炳強:任何可協助執法措施「都值得研究」

【明報專訊】反修例示威愈演愈烈，繼容許休班警攜帶伸縮警棍，消息稱警方今日起進一步容許合資格休班警攜帶胡椒噴劑，以助執行職務。另外，有消息稱政府正研究借調其他紀律部隊的部分人手擔任臨時特別任務警察，警務處副處長鄧炳強回應稱，任何可協助警方執法的措施「都值得研究」。
曾受訓警員今起可帶 用後須匯報
消息人士表示，警方已發內部通告表明，警務處助理處長批准今日起容許休班警攜帶胡椒噴劑，但只限曾接受相關訓練的警員，如使用胡椒噴劑，事後須向上司匯報。
臨時特別任務警察 負責落口供押解
另外，據本報了解，政府正研究在自願情况下，從各紀律部隊抽調部分自願人員，擔任臨時特別任務警察，負責落口供和押解等非前線工作。政府消息人士表示，任何可支援警隊的方案，政府都會考慮，而若借調其他紀律部隊，毋須引用《緊急法》，但政府作決定前須平衡效用和社會反響，而根據《公安條例》第40條，特首可授權警務處長委任任何人員為特別任務警察。警務處副處長鄧炳強表示，任何可協助警方執法的措施「都值得研究」，不排除任何情况。保安局表示，政府支持警方執法，不評論個別報道。
有資深懲教人員向本報記者說，要視乎實際執行什麼工作，目前內部有人員具備防暴經驗，如區域應變部隊會處理監房突發事故。消防處職工總會副主席聶元風說暫不清楚內容，難以評論，並稱消防人員較少處理保安或防暴工作，若消息屬實，關注是借調作什麼工作及如何安排借調。
警司協會主席陳民德在港台節目《自由風自由Phone》表示，若要令香港恢復秩序，不止靠警隊，歡迎以跨部門形式幫助警隊。消防處副消防總長黃嘉榮在港台《千禧年代》表示，未充分掌握資料，每個部門會各司其職，只要能配合政府依法有效施政，消防處會全力以赴。
涂謹申：徵輔警退休警已足 質疑鋪路用緊急法
民主黨立法會議員涂謹申質疑其他紀律部隊的訓練與警隊不同，不理解為何其他紀律部隊人手可用於警隊工作。他認為徵用輔警及退休警察已足夠應付警隊額外工作，質疑政府「醉翁之意不在酒」，是為日後更廣泛使用《緊急法》埋下伏線。
此外，基本法委員會副主任譚惠珠昨接受內地傳媒訪問稱，警方過去4個月拘捕很多人，法庭積壓大量案件，香港可借鑑外國做法，如成立「暴亂特別法庭」專門審理相關案件。前律政司長、基本法委員會前副主任梁愛詩在節目《議會內外》說，立《禁蒙面法》後示威者減少，相信與公眾不願披露身分有關。