警指醫生叫囂被捕 同事怒批「言語分歧即拘」

報稱不適送院 出院或先休假

警察公共關係科署理總警司江永祥昨在記者會表示，將軍澳PopCorn前日約下午5時半有近200人聚集，有人破壞一間連鎖咖啡店，警員到場處理時有兩人繼續叫囂。江說，其行為可能影響現場秩序及安寧，警員兩度警告二人停止叫囂和離開，但他們無停止有關行為，涉公眾地方擾亂秩序被拘捕。

街坊稱弟遭警按下

醫生欲拍攝被拘

有醫院消息人士透露，被捕醫生住PopCorn附近，事發當日下班後戴口罩離開醫院。與涉事醫生同為將軍澳醫院內科醫生、前日曾一度到拘捕現場的黃醫生指出，被捕醫生前日下班後和弟弟到該商場購物，臨行前並不知曾有示威者於該處。黃醫生聽街坊說，當時示威者散去後，警方抵達現場，涉事醫生和胞弟與警方言語上有衝突，其後有警察想按下其弟，涉事醫生想拍攝，有蒙面警高呼「搶犯！」把被捕醫生也按下。

住在PopCorn附近的黃醫生，知道涉事醫生被捕即到場了解，見他被索帶綁起，故詢問警方為何拘捕他，但無人解答。他形容涉事醫生樂觀、有禮、易相處、有交帶。對於同事被捕，他感到十分沮喪和憤怒，「普通市民和警方有言語上分歧，就受暴力對待，看到基本人權被剝削，單純咁就要拘捕，好令人憤怒，也顯示制度崩壞」。 他又指出，自己是不願屈服威權的普通市民，站出來會擔心白色恐怖，但絕不因此放棄發聲。

將院醫護戴黑口罩聲援

以黃醫生了解，涉事醫生因「撞到個頭」入院。另有醫院消息指被捕醫生前晚報稱不適，由警署送往將軍澳醫院，情况穩定，家人曾到院探望，亦獲律師協助，因身體不適，他出院後可能要先休假一段時間。將軍澳醫院醫護昨發起午間靜坐，戴上黑色口罩聲援被捕醫生，主座大樓大堂貼上「聲援被捕醫生，抗議警方濫捕」等文宣。

（反修例風暴）