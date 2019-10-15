律政司：再現破壞風險極高 急切需要 21紀律部隊宿舍獲頒令禁堵塞射光

禁塗鴉 範圍包括附近公路

案件昨以閉門聆訊方式處理，律政司將10個已婚警察宿舍、11個紀律部隊宿舍及宿舍附近公路納入禁令範圍（見表）。

律政司發言人表示，有「急切需要」向法庭申請該禁制令，並確認已獲高院法官頒發臨時禁制令，更會將令狀蓋印副本於短時間內上載警方及政府網頁，以及張貼涉案宿舍當眼處。

根據律政司所取得的單方面禁制，禁制任何人做出：

1）非法和有意圖地阻礙、佔據、停留、妨礙、阻止往返通過包圍涉案宿舍的公路，包括不得破壞或塗鴉宿舍的任何部分；

2）破壞、侵入宿舍或對宿舍造成干擾的行為，包括發射足以減弱視野或引致不適的雷射光和強光；

3）煽惑、協助或教唆他人從事上述行為。

稱被擲汽油彈 有升級迹象

律政司發言人表示，自8月初多個宿舍遭受示威者圍堵，其中黃大仙紀律部隊宿舍多次成為襲擊對象，其他宿舍同受襲擊，更有升級迹象，如本月5日凌晨上水已婚警察宿舍被圍堵，其間被投擲6枚汽油炸彈、2枚油漆彈、2枚鏹水彈和硬物。

發言人續說，該等行為對警隊、其他紀律部隊人員及居於各個宿舍的親屬的日常生活帶來不便、嚴重的滋擾和騷擾，令他們非常擔心人身安全，甚至造成心理困擾。加上從社交媒體上針對多個宿舍的惡意言論可見，再發生破壞和攻擊事件的風險極高，並有證據顯示滋擾及破壞行為再次發生，故入稟申請禁制令。

大狀：所禁行為多刑罪

或兩邊控告

法政匯思成員、執業大律師呂浠瑜表示，法庭頒布臨時禁制令後，理應由法庭執達吏執法，違反禁制令者將會被控藐視法庭罪。呂大狀續稱，一般而言警方不可介入拘捕違反禁令者，除非執達吏報警求助，或者違反者同時干犯刑事罪行。

呂大狀又說，入稟狀標示的禁止行為，其中不少同時是刑事罪行，違反者或同時被警方拘捕，屆時將同時有可能面臨刑事及民事兩種控訴。

【案件編號：HCA1886/19】

明報記者

（反修例風暴）