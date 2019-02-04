浮屍案 學生質疑CCTV片遭剪輯 知專播片釋疑 反惹破壞

片段不清 「時光倒流」

校方昨午4時許在知專設計大道向聚集學生宣布，安排一個課室播放兩段閉路電視片段，第一段顯示為上月19日晚停車場出入口片段，有學生不滿片段中被指為陳彥霖的影像模糊不清，亦見到片段顯示時間由18：59，突然「時光倒流」跳回18：58，質疑片段曾被剪輯。

校方以私隱為由兩度停播

第二段為同日升降機內拍攝，片中一名穿黑背心及長褲女子進入升降機按掣，播至升降機門打開有人準備進入，突以私隱理由停播，經交涉後再播片至一名白衫漢進入升降機，又再次停播。學生大為不滿，認為校方隱瞞，有人上前搶去載有片段的硬碟，並要求校方在半小時後公開播放沒剪輯的原片，否則行動升級。

半小時後，校方沒作回應，有學生大叫「夠鐘」，數名蒙面或戴口罩的人隨即分頭大肆破壞，包括敲碎玻璃、開消防喉向室內灌水、擊毁指示牌、用噴漆寫字等，在場保安員沒有阻止，校方人員其後由保安陪同經另一大樓後門離開。因消防設施被啟動，校內火警鐘響起，一度驚動消防到場。

陳彥霖就讀職業訓練局青年學院，並於知專校舍上課，上月22日被發現浮屍油塘海面。知專姓李女生稱，透過通訊群組獲悉播放片段的時間跳前跳後，校方似有隱瞞，認為校方必須清楚交代，「沒同學想做下一個『突然失蹤』的學生」。

知專等今起停課3天

香港專業教育學院發言人稱，因應院校情况，香港專業教育學院（李惠利）、香港知專設計學院、青年學院（國際課程）——設計課程、卓越培訓發展中心（珠寶業）於今日至周四（17日）在調景嶺校舍的日間及晚間所有課堂取消，其他安排容後公布。

（反修例風暴）