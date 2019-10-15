8學者籲各方克制 免區選延後取消

8名大學學者包括中大政治與行政學系高級講師蔡子強、港大法律學院首席講師張達明、理大應用社會科學系助理教授鍾劍華等，聯合呼籲政府不要藉故押後或取消選舉，亦不要取消參選人資格（DQ）；促請不同派別陣營克制，不要破壞議員辦事處或襲擊候選人，確保選舉能夠和平公正舉行。

蔡子強：可反映民意為港脫困

蔡子強說，押後或取消區議會選舉是一個極壞的憲制先例，若因為社會現况不利建制陣營便取消，令人感覺選舉成為「輸打贏要的工具」，政府亦會被視為偏幫建制派，引發的憤怒將極大。他又說，示威浪潮持續4個多月，一次選舉比任何民意調查更能清楚反映民意，為香港走出困局提供參考，呼籲各方珍惜選舉。

被問到會否呼籲年輕示威者克制，停止激烈衝擊時，蔡子強說他們並非判官，不能勸導示威者做或不做什麼；18歲以下示威者雖然沒有選票，但如果示威者相信香港人與他們同行，亦應相信選舉結果能反映這個信念。張達明補充，他接觸的年輕人都「好高質素，自己識得諗」，學者不能控制他們的行為。鍾劍華說，不見民眾發動破壞選舉，警告政府如取消選舉，只會令人覺得暴力抗爭是最後選擇。

方仲賢：年輕人不信議會抗爭

浸大學生會會長方仲賢稱，他接觸過的中學生或年輕示威者不太重視區議會選舉，因為過去「DQ」或要求候選人簽署「確認書」等事例，顯示議會抗爭失效，故街頭抗爭者策劃行動時，未必會考慮區議會能否順行舉行。他說不會譴責破壞議辦等激烈行為，因為示威者行為針對政府或建制派對市民施行制度暴力；即使激烈示威會予人口實，他認為政府要是「真心想修復撕裂」，更應照常選舉，顯示政府不會漠視民意。

前律政司長、基本法委員會前副主任梁愛詩昨出席網台節目《議會內外》時稱，有建制派議員辦事處被破壞是事實，如果區議會無法公平地選舉，特首會否動用《緊急法》取消選舉，法例上已有相關安排，應該「見步行步」。

（反修例風暴）