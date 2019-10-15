警員佐級會前主席陳祖光參選

挑戰建制派 拒被勸退

陳祖光說，選擇出戰該區是因選區包括順利紀律部隊宿舍、順利邨和順緻苑，「從人口組合上是好好的服務對象」。他說自己不滿現時政治環境，認為社會非黑即白，忽略民生，應集中做好民生工作。他說曾有政黨向他招手，但他婉拒加入，今次參選亦未有打算主動邀請政治人物為他站台。他說自己參選若能打動選民，會繼續出戰；但若參選期間發現「大勢已去，連警察都不支持我」，屆時亦可呼籲選民作其他選擇。另外新民黨昨有7人報名參選，政圈早前稱新民黨主席葉劉淑儀有意落戶屯門三聖或掃管笏，惟該兩區昨分別有該黨現任區議員蘇炤成競逐連任及社區發展主任陳家正出戰。葉太日前稱仍未決定是否參選，惟政圈盛傳她不會參戰區議會。三聖選區已報名參選人有獨立巫堃泰；掃管笏則分別有民主黨馬旗和實政圓桌劉啟文報名。

非建制方面，人民力量「快必」譚得志昨報名參選觀塘廣德區，對撼民建聯柯創盛；民主黨趙家賢報名東區太古城西爭取連任。

選舉事務處表示，昨日接獲80份提名表格，至今共接獲959份，提名期周四（17日）結束。現時最多人報名的為沙田區，至昨日共有93人報名。

（反修例風暴）