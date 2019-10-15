fb分享反修例圖片 區選參選人收信 選舉主任促解釋「光復香港時代革命」

學者：倘再DQ 勢再爆衝突

中大政治及行政學系高級講師蔡子強憂慮，「光復香港，時代革命」口號會成為港獨、自決後的「第三個禁忌」，若再有人被拒參選，勢觸發新一輪衝突，他擔心政治禁忌愈來愈多，又說美國過往的國會報告亦曾提及DQ事宜，料成美國《香港人權與民主法案》審視標準。

沙田沙角區區議員陳兆陽、參選元朗宏逸的巫啟航昨均被選舉主任去信查詢，稱他們均曾在臉書上公開帖文提及「光復香港，時代革命」，選舉主任問及「其中所指的『光復香港』及『時代革命』是什麼意思？」

陳兆陽9月初分享一張宣傳聯校人鏈的圖片，圖中有多隻Pepe青蛙組成人鏈，並有「光復香港，時代革命；五大訴求，缺一不可」字句。巫啟航的帖文則拍攝多張寫上「光復香港，時代革命」的白紙，巫在帖文形容雖製作簡單粗糙，「字句表達的意志更加強烈，更加可貴」。

黃之鋒被問支持「自決」否

王百羽被問港獨

報名申報政治聯繫為「民主派」的黃之鋒亦收到選舉主任信件，稱他自2016年起擔任香港眾志秘書長，是否以眾志代表身分參選；並問他是否認同「民主自決」主張，包括提倡及支持港人可自決前途、以及港獨是自決前途的選項。選舉主任又問及，他若認同民主自決主張，如何不違背提名表格內關於擁護《基本法》及支持香港特區的聲明。黃之鋒昨晚稱今午會公開其回覆，重申「我有權參選，政府無權篩選」。

王百羽被選舉主任問及，有報道稱他曾公開表示支持港獨，現時立場是否仍支持；又指王曾任「天水圍民生關注平台」發言人，該平台2016年曾稱希望透過議會推動香港民族理念，自決香港前途，問他是否認同此主張。

選舉事務處回應稱，選舉主任若有疑問，可徵詢提名顧問委員會或律政司的意見。

沙角另一參選人為新民黨夏劍琨；新民黨陳家珮已報名參選海怡西；天恒另一參選人為工聯會陸頌雄；宏逸則有工聯會姚國威、無黨派曹健科報名。

明報記者

（反修例風暴）