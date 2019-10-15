13萬人擠中環 促美通過港人權法 警稱2.52萬人 政府：對集會遺憾

港府回應稱，對集會者促請美國國會通過《香港人權與民主法案》草案表示遺憾，稱一國兩制得到全面和成功落實，人權和自由在香港受到基本法等保障，重申外國議會不應以任何形式干預香港特別行政區內部事務。

多人蒙面 「港人不應退縮」

「香港人權民主法案集氣大會」是《禁蒙面法》本月5日生效後，首個獲發不反對通知書的反修例集會。集會開始前半小時，遮打花園已幾乎爆滿，其後集會者不但迫爆遮打花園，更蔓延至終審法院、中國銀行、愛丁堡廣場、雪廠街、畢打街、德輔道中、遮打道，並佔據干諾道中東西行線。大部分人戴口罩，參加者Emilia稱，撇除昨日議題，在《禁蒙面法》下，香港人不應退縮，故昨日戴口罩。

舉美旗者：爭自治權 非搞獨立

部分集會者舉美國旗，香港自治運動成員Tony在台上稱，「美國旗隊」6月起籌組，強調舉旗「不是搞獨立，我們要的是自治權」，也是為了讓美國知道香港需要美國，及追求美國所擁有的自由和民主。

集會申請人黃小姐表示，美國提出法案是重建香港民主第一步，現有七大願望，包括盡快通過法案；重新檢視《香港關係法》；美國停止輸出人群管制武器到香港；對香港面臨的不公義及人權打壓全面調查，制裁有關人等；對香港進行人道救援；派人檢視香港政治危機，以及清算所有侵害人權的警員。

大專學界國際事務代表團發言人張崑陽表示，晚會有三重意思，一是團結各政治光譜的人；二是顯示堅持；三是連結美國，未來會有第二輪游說。

集會氣氛大致和平，但場外釀小衝突，有人在港鐵香港站外用行李車推向警車，警員下車向一名黑衣男子施放胡椒噴霧並制服他。在集會期間，警員沒向人潮推進，大會約9時15分宣布結束後，有人用鐵馬、水馬等在香港站附近堵路。有人破壞美心中環分店，但有在場者叫「今晚不要『裝修』，今晚是要爭取支持」，本在破壞者隨即散去。

至約10時，大批防暴警乘警車趕至香港站外，稱在場者非法集結，有人用雪糕筒投向警方，亦有人用激光筆照射警員，有防暴警員以水平角度擎防暴槍指向示威者，又用強光閃燈射向記者。至10時半，即不反對通知完結時間，一批防暴警高速向大會堂方向推進，制服一名黑衣男子。

（反修例風暴）