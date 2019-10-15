記協強烈譴責暴力傷害新聞工作者

記協在聲明表示，警方無視涉事車長的傷勢而阻礙救援，有違人道立場，要求警方徹查事件及向公眾詳細交代。記協早前成立保護記者基金，支援新聞工作者的法律訴訟，主席楊健興表示暫未收到申請，是次受傷車長表面上合資格申請，但要視乎事主及其所屬機構決定。香港新聞行政人員協會發聲明，表示受傷車長被制服時已表明身分，亦有同事協助證實身分，應可從速處理並將車長送院，促警方盡快檢討在衝突現場涉新聞從業員的處理手法。

2014年佔領運動期間，now新聞台工程人員李小龍在旺角採訪時，被指控襲警被捕，但證據不足獲釋，他稱過程中被毆打，其後入稟向法院申請私人刑事檢控4名警員，並把傳票文件交到九龍城裁判法院。李小龍也入稟高院向政府索償，其代表律師陳惠源稱案件未完結，不便透露詳情。陳惠源表示，如警方不調查或律政司不檢控，可提出私人檢控，但成功提控機會極低，因要提控一方自行蒐證、錄警戒供辭、安排認人等，也要過裁判官一關，才能傳召被告上庭。

（反修例風暴）