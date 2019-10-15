now車長後腦疑中彈 扣兩小時後送院 9處明顯傷痕下顎骨裂 稱警署內被按牆棍打

now新聞台昨發聲明表示極度遺憾，強烈譴責警方濫用武力，促警方執法必須克制，並徹查事件。

now譴責警方濫用武力

從now新聞片段所見，昨凌晨1時多，旺角警署露台有警員持槍，其間有槍聲，其後該台車長抱頭倒地，手上反光衣、車匙在其身旁，該台攝影師上前表明車長是同事，被防暴警員驅趕，之後有警員用索帶把車長雙手反綁，押入警署。

多次表明now員工 同事作證被驅趕

事發時該車長正步往距離警署正門數十米的採訪車，now引述車長報稱中彈後後腦腫起，感覺暈眩，前額撞地受傷，身上有最少9處明顯傷痕，包括額頭、兩邊手肘、兩邊腳內側關節、手掌、右邊面下顎位置；部分傷勢是被扣留期間造成，數名警員曾帶他往樓梯，按他的面在牆上，用警棍打他的頭、手及腳，其間他多次表明自己是now的員工。

車長昨留院，右邊面下顎有骨裂，消腫後才可做手術。now新聞台副總裁鄭麗矜表示，得知事件後即與警方聯絡，擾攘個多小時才能聯絡車長，目前待他傷勢穩定，才可商量下一步行動，now將負責所有醫療費用。

警為「溝通誤會」致歉 投訴課介入

警察公共關係科署理總警司江永祥昨在記者會稱，當時有人向警署投擲汽油彈，在場警員發射布袋彈和橡膠子彈，正在「保衛差館」，一名男子在開槍方向的火網位置跌低，警員上前了解，見他沒穿反光衣，只是手上拿住，認為應先了解他是否被捕人，故沒即時送院。江沒正面回應做法是否恰當，但承認「程序上有改善空間」。

江又稱，警察公共關係科在凌晨約1時40分知悉事件後，派傳媒聯絡隊到場，約凌晨2時半證實車長身分，於是釋放他。江永祥形容過程「有溝通誤會」，對此表示歉意。他表示不猜測車長傷勢由何造成，但不排除任何可能，包括是否中流彈、跌落地時受傷、抬入警署時或在警署內受傷，都是警方調查方向。他表示投訴警察課將主動介入事件，現階段最重要保留同事當值紀錄、閉路電視紀錄，以詳細了解事件來龍去脈。

根據醫管局資料，至昨午2時半，周日公眾活動共有79名14至73歲傷者，1人嚴重，38人穩定，40人出院。據了解，嚴重傷者為now新聞台車長。

明報記者

（反修例風暴）