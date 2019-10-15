粉嶺中心拘18學生 涉破壞商店

葵芳搗優品360 涉6學生

粉嶺案件的大部分被捕者為中學生，最年輕為13歲。區內4間中學校長及教職員前晚到上水警署了解，本報昨向4間學校查詢，確認至少涉及東華三院甲寅年總理中學1名中六男生、兩名中三女生、兩名中二女生及1名校友；基督教香港信義會心誠中學1名中三男生；宣道會陳朱素華紀念中學1名中六男生，以及保良局馬錦明中學的學生。

民主黨北區區議員陳旭明說，前日下午有人破壞粉嶺中心Starbucks設施，另有網片顯示，有市民於中心對開的行人路聚集，警方隨後展開拘捕行動。據陳了解，大部分被捕者為中三、中四學生，最年輕者13歲，且不止一個。

區議員引述：部分人只穿黑衣在場

陳旭明引述在粉嶺中心內的街坊，部分被捕者事發時無參與破壞，只是身穿黑衣在場；其中一人頭部受傷，送往北區醫院，其餘的人手腳擦傷，有人曾被警員用警棍打「一至兩下」，所有被捕者通宵扣查警署；民間團體「星火同盟」及律師伍展邦到場協助。消息傳出後，有市民到上水警署外聲援被捕者，高峰時有近百人聚集。心誠中學校長率先到達警署，獲准入內與學生會面。

涉事中學：學生無事最大心願

不因事件開除學生

心誠中學副校長呂明德表示，被捕學生情緒平靜、沒有受傷，校方已向家屬提供法律意見。呂副校透露，該學生曾參與反修例人鏈活動，校方不會就事件處分涉事學生，待學生獲釋後會派人為他「補進度」，「我們都係希望他無事，這個是最大心願」。

東華三院甲寅年總理中學反修例關注組前晚發起聯署聲明，要求校方發通告表達關注，並承諾向在校生提供情緒支援、不開除被捕學生學籍等。宣道會陳朱素華紀念中學一名學生被捕後報稱不適，送北區醫院。校長鄺永燊說，前晚到醫院接觸涉事學生，學生情緒「多少有點低落」；校方已啟動危機應變小組跟進，不會因事件開除學生、「不是這一刻的考慮」。

警察公共關係科署理總警司江永祥說，如有學生或年輕人被誤導，以為破壞商店行為是「裝修」或「裝飾」，他強調上述兩案均屬犯法，涉及刑毁。

陳旭明有參與區議會選舉，同區參選人還有民建聯林智洋。

（反修例風暴）