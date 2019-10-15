刺頸傷警靜脈 中六生涉意圖謀殺被捕

新界喇沙：學生校內表現好正常

警方前日下午5時許，到觀塘港鐵站處理一宗刑事毁壞案件期間，一名防暴警員被利器刺頸，當場被捕兩人包括涉嫌行兇的男子。新界喇沙中學的教師、被捕學生的家人事發後到將軍澳警署了解，該校稱已有律師協助被捕學生，校方對案件詳情未掌握太多；副校長潘文耀形容，被捕學生學校表現「尚可、好正常」，該校至今有一名學生被捕。潘文耀稱，校方曾於早會勸喻各同學參與遊行或公衆活動時要留意自身安全，暫時未見同學有情緒波動，會密切留意。

傷口4厘米 手術駁回留醫ICU

警察公共關係科署理總警司江永祥表示，被刺傷警員的右頸有3至4厘米長傷口，傷及靜脈及神經線，已接受手術駁回，昨日留醫深切治療部。據了解，受傷警員為隸屬東九龍衝鋒隊的警署警長，接受手術駁回大靜脈與迷走神經線；警員因頸傷一度需插喉輔助呼吸，昨情况穩定。本報記者昨早10時許到警員留醫的聯合醫院觀察，有3名防暴警員於深切治療部外駐守。

有組織罪案及三合會調查科（O記）高級警司李桂華表示，警方以涉嫌意圖謀殺罪名拘捕刺傷警員的男子，最終會否以傷人罪告上法庭，仍需與律政司商討。他說，兩罪名的分別在於施襲者有否意圖奪取警員性命，需經調查才能確定，網絡安全及科技罪案調查科亦一直有調查網絡上與襲警有關的言論，有需要時拘捕；而不論是意圖謀殺或傷人罪，最高刑罰均可判處終身監禁。

控傷人否視乎意圖 均可囚終身

警務處副處長（行動）鄧炳強表示，警員被刺傷頸部事件反映，警方執行職務時需要保持安全距離，否則施襲者可以「埋身」傷害警員。他呼籲任何人在警員執行職務時不要靠近，否則警察會在「無可選擇的情况下」使用武力，包括胡椒噴劑等，以確保安全距離。

（反修例風暴）