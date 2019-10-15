警：遙控土製炸彈旺角爆炸 人權組織籲各方克制免踏不歸路

3日拘201人 12警傷

警察公共關係科署理總警司江永祥昨日表示，在10月11日至13日的行動中警方拘捕201人（146男55女），年齡介乎13至62歲，涉嫌非法集結、藏有攻擊性武器、刑事毁壞等罪名；周六及周日行動中有12名警員受傷，包括被利器刺傷頸部的防暴警員，一名19歲中六生涉「意圖謀殺」被捕（見另稿）。

搜出伸縮棍 將軍澳便衣警遭圍毆

另有兩名於將軍澳遇襲的便衣警員，其中一人的後腦、面部及四肢有多處1至4厘米長的傷口，昨仍留院要接受進一步手術；另一便衣警後腦受傷，縫6針後出院。翻查片段顯示，當時有其他便衣警在將軍澳制服一名黑衣男，並將其帶上警車，其後多名黑衣人追問他們是否警員，一名戴黑帽、穿黑衣的男子表明自己不是警察，惟被搜出背囊裝有伸縮警棍。他其後向在場者多次說「對不起」，最終被打至血流披面。警方事後稱受襲二人是便衣警員。

爆炸品課：戰術雷同各地恐襲

就旺角土製炸彈爆炸案，副警務處長鄧炳強相信炸彈針對警員，形容是「不負責任、兇殘」的行為，警方將全力緝兇。爆炸品處理課警司李展超表示，前晚8時許，彌敦道與快富街交界的花槽位置發生爆炸，當時防暴警察在10米至15米距離外清理路障，其間出現巨響及爆炸，警車錄影片段亦拍攝到爆炸一刻。他說，爆炸裝置為「RCIED遙控土製炸彈」，靠手提電話遙控，形容所用的戰術及自製炸藥「與世界各地恐怖襲擊事件雷同」，爆炸的威力和方向是無差別的，認為行兇者要「意圖殺死及嚴重傷害現場警務人員」。

鄧炳強並稱，示威者近日襲擊警員、縱火、破壞商店等行為愈趨激烈，認為他們「不是示威者，而是暴徒、罪犯」，如同黑社會的行為般「卑劣」。

民權觀察：政府高壓清場無助解決

民權觀察成員王浩賢呼籲，示威者及警方均要保持克制，如任何一方出現傷亡，將一發不可收拾。他又說，目前警方及政府採取高壓方式清場，無助解決問題，而部分示威者的暴力或源於對警方濫暴的不忿，認為要透過對話化解矛盾，擔心香港會重蹈北愛爾蘭長期警民衝突的覆轍。對於針對人身安全攻擊的行為，他指在人權角度不可接受，或會失去社會和國際的支持。

黃大仙花圃沙田草叢 檢79支疑汽油彈

此外，有途人發現黃大仙龍翔道與馬仔坑道交界的露天花圃有一批懷疑汽油彈，警方昨接報到場檢走59支懷疑汽油彈及兩支懷疑化學品，案件交由黃大仙警區刑事調查隊跟進。另昨午4時許，警方於沙田中央公園草叢發現20支懷疑汽油彈，案件交沙田警區刑事調查隊跟進。

明報記者

（反修例風暴）

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