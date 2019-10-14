示威者破壞輕鐵站 警驅康文署車拉人

康文署：警向各部門借車

康文署回覆本報詢表示，警務處今年8月透過政府物流服務署，向各部門要求借用政府車輛，以作後勤服務之用。照片中的車輛是其中一輛借出車輛，原由康文署擁有，現由警方全權使用。本報另就事件向警方查詢，如向哪些部門供調車輛及數量等，截稿前未有回覆。

議員：累部門捲漩渦不智

民主黨立法會議員林卓廷表示，警方做法即使無違反規定，但絕非明智之舉，因恐會連累其他部門陷入政治漩渦，「示威者對警暴憤怒，若借調其他部門資源，爭議對象會不斷擴大」，昨晚通訊軟件Telegram流傳一份名單，列出各部門向警方借調車輛車牌碼，除康文署外，亦包括食環署、懲教署等。

本報翻查《警察通例》第18章，列明「警車」指任何由政府提供、租用及／或購置以執行警察職務的車輛，類型包括小型或中型客貨車。

昨午2時起，屯門市廣場有逾百人聚集，3時起有人走出屯門鄉事會路設路障，再快閃到附近一帶輕鐵站破壞，其間有人逃避警察追趕時，跨過欄杆走入輕鐵路軌範圍，被警員制服，當時有輕鐵駛過。港鐵約3時半宣布全線輕鐵暫停服務。

（反修例風暴）