葵芳優品360被搗 便衣即場制服7人

葵青警區助理指揮官（刑事）姚永勤警司表示，探員根據情報加強巡邏，昨午3時許，便衣探員發現10至15名穿黑衣男女在葵涌廣場門外聚集，部分戴口罩或面罩。他們其後轉到新都會廣場5樓一間優品360分店破壞，跟蹤至上址的探員隨即採取拘捕行動，即場制服3男4女，年齡由13至53歲，涉嫌刑事毁壞被捕，事後全部帶返警署拘查。

遭破壞店舖事發前如常營業，店內有職員及顧客，黑衣男女突進店推倒貨架，貨物散落一地，真正損失有待點算，事件中沒有職員及顧客受傷。姚永勤續稱，行動中探員已盡可能於合適時候展示警方委任證，案件交葵青警區刑事調查隊跟進，不排除更多人被捕。

疑似探員見被拍即蒙面

網上短片拍到一名男子在商場扶手電梯被制服，雙手遭索帶反綁，一名疑似探員在其身旁，見到有人拍攝時，即用圍巾蒙面，將被制男子帶到遭破壞店內，店內亦有數人已被制服。市民質疑各人身分，姚永勤警司則站在門口「你喺咪有份，警察做緊嘢，有人破壞，有無人見到？」

3男涉上月淘大元朗兩案被捕

另外，警方有組織罪案及三合會調查科（O記）昨早於九龍區先後拘捕3男子，其中28歲報稱地盤工人及15歲學生，涉嫌上月14日在牛頭角淘大商場襲擊2女1男，涉嫌非法集結及傷人被捕。警方初步調查，3傷者疑與他人因政見不同而口角，其後被包圍及襲擊，不排除更多人被捕。另一名25歲男子報稱裝修工人，上月21日在元朗YOHO MALL破壞閉路電視、消防設施及鐵閘等，涉嫌非法集結及刑事毁壞被捕。

（反修例風暴）