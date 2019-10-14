多舖遭破壞 警入商場百人圍罵 防暴PopCorn拘4人 一將院醫生

警兩進入 港鐵：管理處無報警

港鐵昨晚表示，Popcorn商場內多間店舖突然受到嚴重破壞，警察進入商場範圍執行職務，而當時管理處人員並沒有報警。由於事出突然，商場人員已盡力在場內維持秩序，亦已向警方查詢。

昨午1時許，將軍澳PopCorn商場大部分商舖如常營業，包括優品360，店內有市民光顧；Starbucks則未有營業。約2時許，逾百名穿黑衫及戴口罩的示威者在商場內聚集唱歌及叫口號，約半小時後，部分穿黑衣的示威者到「香港地」按排隊票，又高呼「罷食美心」，其後到優品360噴漆及拆除圍板，又到將軍澳廣場向被木板圍封的東海堂及美心西餅等店舖噴漆。

一度舉胡椒 被捕醫生曾罵警

下午近3時，大批防暴警察經將軍澳廣場衝入PopCorn商場拘捕一名黑衣男子，遭商場內逾百人指罵，有警員一度舉起胡椒噴霧，被其他警員阻止，警察之後離去。

至下午5時許，大批防暴警帶同警犬再次進入PopCorn商場並制服3名市民，其中一人被捕時大叫自己是將軍澳醫院的醫生，據報他曾經罵警。醫管局表示，將軍澳醫院知悉有關事件，並向同事轉達關心及慰問；院方會提供適切可行的協助及支援。中大學生會醫學院院會亦發聲明稱會為被捕醫生提供法律支援。

明報記者

（反修例風暴）