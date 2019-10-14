自由民主女神像登獅山

漁署：知悉事件會跟進

消防處表示，昨午1時許接獲有人要求消防提供特別服務，處理在黃大仙一個白色的石像，惟後來接獲漁護署表示不需要協助，到場消防員離去。漁護署表示已獲悉有關事件，並會與相關部門跟進。

約20名身穿黑衣人士，周六晚上約10時在港大為女神像拆件搬上貨車；凌晨零時許，貨車駛至黃大仙，各人負起女神像部件緩緩步行上山，最後於清晨4時左右抵達獅子山頂，裝嵌女神像，之後再用電鑽在地上鑽洞，以鋼線及鋼釘把女神像固定在地面。

團隊：神像意志象徵

被拆被毁不可惜

香港自由民主女神團隊在facebook上載一段短片，片段中看到女神像豎立在獅子山山頂，片段以反修例歌曲《願榮光歸香港》作背景音樂。團隊表示希望藉此行動為香港人打氣，「讓女神像在香港精神的發源地，遠望香港人及這場為時過百日的逆權運動」，又稱獅子山山頭為女神像的最後歸所。

團隊又表示，如果女神像被破壞或被消防拆卸，不會覺得可惜，因為女神像是精神和意志的象徵，已達到鼓勵人心的意義。

將大量生產模型 全球發售

籌款逾20萬元建造的白色女神像，以示威者造型為藍本設計，戴頭盔、眼罩及「豬嘴」口罩，手持雨傘及一面黑底白字，寫有「光復香港，時代革命」的旗幟。有參與眾籌者表示，隨着女神像坐鎮獅子山頂，下一階段會大量生產女神像模型，並計劃全球發售。

（反修例風暴）