陳茂波籲業主減租 助租戶紓困

近日多個大型商場因應示威活動提早關門，場內商戶受影響未能營業，近期太古地產及希慎興業等大型發展商，宣布向個別商戶提供租金優惠或調整，但其餘大商場仍未有減租。陳茂波在昨日網誌呼籲業主和發展商考慮減租，與租戶「一同應對這次環球經濟放緩及本地社會事件帶來的巨大挑戰」。

政府早於8月宣布多項「派糖」措施，涉及金額191億元，針對中小企豁免27類政府收費、食肆酒牌牌費或續期費，另帶頭減租，食環署轄下街市檔位、政府產業署出租的食肆、商店等免租一半、為期半年；而公營機構如房協及房委會等亦陸續減租。而擁有多個上蓋物業的港鐵上周亦宣布個別商戶推出臨時租金調整。

飲食業：最重要開到門做生意

飲食業職工總會主席郭宏興說，風波發展沒完沒了，業主同感悲觀「減租不知要減到幾時」，但即使業主願減租也「治標不治本」，他說一般酒樓食肆舖租佔營運成本約三成，水電、食材及人手開銷更大，「最重要是開到門做到生意，否則就算業戶不收租，間舖都捱不住」。郭宏興說，單是該會已接收逾千名飲食業員工被拖欠工資或遣散費求助，涉及超過20間食肆個案，估計因反修例風波倒閉食肆恐上百間。

酒吧業界：港鐵早關站 打擊消費

酒吧業協會副主席錢雋永則說，不少小業主「自身難保」，要靠租戶租金供按揭，很難下調租金。業界市道方面，他說近日港鐵因示威提早關閉車站，打擊客人消費意欲，業界生意一般較風波發生前跌一至兩成，惟太子等示威「重災區」跌幅達四成，他說酒吧營運成本較酒樓低、對抗「逆市」能力較高。

（反修例風暴）