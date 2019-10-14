李家超：警核查市民身分 要求除口罩是常理

【明報專訊】《禁蒙面法》實施逾一星期，過去周末及周日持續有市民戴口罩上街抗爭。保安局長李家超表示，在考慮推行禁蒙面法時，已經預計到部分市民會反對，又稱警員在公眾地方核實市民身分時，要求對方移除口罩或蒙面物品是「常理」，強調警方執法時會考慮實際環境決定。李家超又稱，現時香港的問題不是靠警隊執法能解決，但此階段制止暴力「當然是靠執法」，認為政治問題要靠整個社會一同解決，而政府是「責無旁貸」。被問到會否問責下台，李家超稱會繼續努力履行職責、多聽民間意見。
李家超昨出席無綫節目《講清講楚》時表示，禁蒙面法賦予警員權力，要求被截停人士除下面罩以核實其身分，認為警方會按當時實際環境做決定，希望雙方互相尊重及體諒。
被問到警隊是否成為反修例風波的磨心，李家超承認社會現時已有對立看法，「把警隊作為磨心」。他希望市民客觀看待事件，要明白警隊在事件中只是維護法紀，強調監警會年底會就檢討警方處理大型示威的手法向行政長官提交報告，希望公眾相信監警會能提出對整體警務工作有幫助的建議，再作改善。
鄭若驊：核實身分後可戴回
另外，律政司長鄭若驊昨發表網誌，重申外界有意見稱政府訂立《禁止蒙面規例》是繞過立法會而立法，並不正確。鄭若驊稱，規例根據《緊急情况規例條例》而制定，是附屬法例，會按規定提交予立法會省覽，包括通過決議提出修訂規例。她又說，市民在公眾地方被警員要求移除口罩或蒙面物品以核實身分，完成後可以戴回口罩或蒙面物品，所以新措施對市民權利的干擾極為有限。