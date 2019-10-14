今人權法案集會 警提醒勿蒙面 《禁蒙面法》後首獲不反對通知書

劉頴匡籲警勿貿然入場執法

集會申請人劉頴匡稱，集會將以和平、理性、優雅方式，促請美國盡快通過法案；他引述警方稱，須呼籲糾察及參與者在集會期間不要蒙面，劉頴匡稱會提醒集會人士有關法例要求和風險，但亦希望即使有人在和平集會期間戴口罩，警方勿貿然進入集會場地內執法、引起恐慌。根據不反對通知書資料，集會至晚上10點半結束。

莫乃光引述克魯茲：和平爭取最有效

美國共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）前日訪港，先後與香港多名政界人士會面，包括前政務司長陳方安生、立法會議員郭榮鏗、莫乃光等。莫乃光昨表示，估計眾議院通過《香港人權與民主法案》機會很大，但要視乎參議院的進度；他解釋，美國參議院多是按「先易後難」原則，無異議的法案排序較前。莫乃光引述克魯茲稱，雖認為參議院應可盡快審議，但亦存有變數。

莫乃光稱，克魯茲冀港人以和平方式爭取，認為仍是最有效，盼令國際社會持續關注，並稱需要全世界人的支持。

克魯茲原定與特首林鄭月娥會面，惟其後取消；另有傳媒引述克魯茲稱，前日抵港後曾穿梭香港示威地點，未見任何暴力。特首辦昨日發聲明稱，「對克魯茲未有見到示威者的暴力行動，實在匪夷所思」；稱外國政客發表言論前應思考，若同樣情况出現在其國家會如何處理，「而不應不負責任地肆意批評香港」。特首辦又稱，特首原計劃前日應克魯茲要求會面，其後因另有公務而取消。

駐港公署批克魯茲來港尋釁挑事

特首辦斥「未見暴力」言論「匪夷所思」

外交部駐港公署發言人昨亦發表聲明，斥克魯茲「睜着眼睛說瞎話，昧着良心搞破壞」。聲明又批評他稱無見到示威者「極端暴力」、但指警方「暴力鎮壓」，斥其造謠荒謬、「喪失了起碼的是非標準和道德良知」。聲明又稱「堅決反對克魯茲這樣撒謊成性的政客來港尋釁挑事」，籲他「脫下黑衣、收回黑手，停止插手香港事務，不得在中國的土地上撒野」。

除克魯茲外，共和黨參議員霍利（Josh Hawley）亦來港觀察，他昨晚在Twitter多次就香港示威現場情况發帖，稱在香港觀察，又與示威者、記者及市民聊天，並指示威者的策略是分散警力，又引述示威者高呼「be water」。

明報記者

（反修例風暴）