示威者被制服 黑衣飛腳踢警

黑衣、戴口罩的示威者昨在朗豪坊高叫「五大訴求，缺一不可」等口號，再合唱示威歌曲，其後眾人走出彌敦道，佔據南北行車線及亞皆老街東西行線，示威者用竹枝鐵馬等設置路障，警員未幾到場驅散。

拒除口罩 年長男被壓地制服

其間，網上流傳防暴警被人凌空飛踢的片段，目擊經過的市民陳先生（化名）稱，防暴警驅散示威者期間，一名警員在旺角彌敦道雅蘭中心落單被襲。片段所見，有黑衣人懷疑嘗試「搶犯」，從警員手中拉走另一黑衣人，其間再有黑衣人向警員起飛腳，警員中腳倒地，手中長槍幾乎掉下。其後大批警員趕至並拘捕最少3名示威者，一名黑衣男被警員制服壓在地面後，大叫「透不到氣」。

下午4時許，警方在彌敦道及登打士街交界舉藍旗，數名警員在潮流特區外追前，將一名戴外科口罩的年長男子按地制服拘捕，男子被帶上警車時已沒戴口罩。據傳媒報道，該年長男子拒應警員要求除下口罩，嘗試離開但被制服。

（反修例風暴）