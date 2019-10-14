黑衣人多區快閃 營業中酒樓外縱火 禁蒙面逾周 彌敦道響爆炸聲

政府深夜發稿，對「蒙面暴徒暴力行為」表示強烈憤慨，又表示有人向沙田站路軌投擲雜物和破壞輕鐵路軌，隨時釀成嚴重意外，威脅乘客及港鐵職員安全。

市民：幾震穿耳膜 附近泊警車未見警員

網民昨午發起在全港多個大型商場罷買，表達對《禁蒙面法》等不滿。在旺角，有示威者以快閃形式堵塞彌敦道，防暴警察驅散並拘捕多人，其後又再有人聚集。至晚上8時許，旺角T.O.P商場對出的彌敦道花槽位置傳出巨響，約50米外仍清晰聽見，當時在匯豐銀行一帶的市民表示爆炸聲巨大，「幾乎震穿耳膜」。有目擊事件的中年男子稱，當時有警車停泊在花槽旁，但未見警員，多名在場者表示，「爆炸」傳出巨響時有煙冒出，事發後逾半小時仍瀰漫刺鼻化學物氣味。

花槽檢疑似電芯手機 爆炸課到場

傳出爆炸聲的花槽遺下粉紅色膠袋，另有藍色的疑似電池半埋在泥中；其後有人從泥中挖出疑似電芯、電路板，手機、電話卡及電線等。警方晚上10時許在彌敦道恒生銀行對出築起防線，有警員以「有爆炸品」為由封鎖現場，警方爆炸品處理課車輛其後到場。警方於截稿前未回覆是否發現爆炸品。

服務中輕鐵站被砸 雜物拋東鐵軌

各區昨午繼續有示威及破壞行為。在沙田區，本報記者昨午約2時半尾隨一批黑衣人期間，有人堵塞新城市廣場通往地面的通道，阻止記者尾隨到地面鄰近港鐵路軌範圍採訪。記者其後經沙田站到月台，發現路軌上有兩架清潔車、膠箱及垃圾。港鐵表示，有人將雜物掉落沙田站4號月台往紅磡方向路軌，職員其後移除有關雜物。亦有示威者昨午快閃破壞多個仍在服務的輕鐵站設施，包括石排站及大棠路站等，其後港鐵宣布輕鐵全線停駛。香港鐵路工會聯合會副主席譚建釗表示，示威者將雜物拋落路軌極為危險，嚴重可致列車出軌，譴責示威者罔顧乘客安全。

鐵路工會：堵雜物可致列車出軌 極危險

沙田昨午有人從高處向馬路上警車投擲燃燒彈，警車一度陷入火海，當時旁邊有小巴及數架私家車駛過。示威者到沙田站旁的大埔公路沙田段堵路期間，有警員到場後一度擎槍指向示威者，但未有開槍。

美心皇宮外縱火 食客急護母離開

昨午約3時，5名黑衣人走到沙田大會堂外的「美心皇宮」，在酒樓圍板灑液體，並以打火機點火，火舌一度燒至近2米高。其時酒樓仍有食客，有父子衝入酒樓欲護送母親離開；起火5分鐘後，保安員以滅火筒滅火。

沙田偉華商場內的「富臨薈」昨亦遭破壞，玻璃窗碎落一地，有員工感到憤怒，稱當時仍有食客在內，員工與食客都受驚，着示威者「自己諗吓咁做啱唔啱」。示威者後來到大圍破壞一間內裏仍有店員的優品360，入內翻亂貨架，沒攻擊店員。

另外，昨日多區有「私了」事件，將軍澳尚德商場外，昨夜有男子被指清理路上竹枝，被黑衣人以鐵棍擊打至頭部流血；旺角亦有男子凌晨時分把攻擊巴士的示威者推跌，其後遭襲擊，左耳後方流血。

明報記者

（反修例風暴）

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