警柴灣屋苑執法 居民圍管理處

紅磡拘4人 涉違蒙面法非法集結

警方前晚在紅磡明安街及必嘉街交界，發現有人非法集結及用雜物設置路障，企圖堵路，拘捕3名18至20歲男子，他們涉嫌違反《禁止蒙面規例》、非法集結及襲警。另一名39歲男子與警員糾纏，警員口頭警告不果，以胡椒噴劑制服他，男子涉阻礙警務人員執行職務被捕。案件交由九龍城警區重案組跟進。網上片段顯示，該男子曾走近防暴警，防暴警以封鎖範圍為由要求他後退，男子後退後仍遭警員放胡椒噴劑。有市民其後轉至黃埔聚集，有人在德安街及船景街交界堵路。

另外，前晚柴灣康翠臺1座地下梯間位置，一名男子被防暴警制服在地上。網片顯示，拍片者質問男子為何被捕，防暴警稱男子「襲擊警察」，男子被數名防暴警察按在地上，經屋苑停車場被押上警車。大批居民不滿警方進入屋苑範圍執法，包圍管理處要求解釋，凌晨又在第5座外聚集，有防暴警衝入人群中揮警棍，其間制服至少兩人；警員撤退期間，有市民質問警方拘捕理由，其間再有防暴警衝入人群及放胡椒噴霧。警方稱，當晚處理一宗糾紛，上前截查時兩名男子懷疑情緒激動，一名26歲男子以手襲警，警員拘捕他時，一名31歲男子涉阻差辦公，二人被捕後手、腳及頭部受傷，送東區醫院治理。

另外，一批市民前晚11時許在元朗大馬路一帶聚集，部分人戴口罩，有人以鐵欄及垃圾桶等堵路。防暴警其後到場，至少一名男子被捕。

（反修例風暴）