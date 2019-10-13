銀髮族警總外靜坐48小時抗濫捕

數十名長者昨午2時起在警總附近橋底上下靜坐，不時高叫「香港人反抗」、「沒有暴徒，只有暴政」等口號。3時多灣仔下起大雨，靜坐者有點狼狽。約4時守護孩子成員陳伯來到，待雨停後大會播出《願榮光歸香港》，大家跟着唱，有時又自發高歌《有班警察毅進仔》。有年輕人來派發自家種植農作物所烘培的蛋糕和麵包，也有人主動為長者量血壓。

七一毁標誌設施 婆婆漸明年輕人心態

參與靜坐的67歲「銀髮族」成員楊女士，形容她和兒子都是和理非，每次彼此決定參加遊行集會，都會通知對方；又說7月1日看到年輕人進入立法會後，只毁壞標誌性的東西，令她開始明白年輕人心態，「思想進化了」。她說不擔心被捕，對此有準備，以往外出不會特別收拾背囊，昨日特別把不需要的東西取出，也刪除了WhatsApp對話紀錄。

同坐在警總外的60歲李女士說，警方「對黑社會仁慈，對後生仔暴力」，因此感到憤怒，要站出來表態。她知有被控非法集結的風險，說「出得嚟就唔諗」，又哭訴「我做不到這麼勇武，如（年輕人）爭取到，我是得益者，如爭取不到，是他們受傷害，坐監是他們啊」。她又哭着說：「林鄭，你收手啦！」

逾50人同行 發起人：原料10多人

靜坐沒申請不反對通知書，組織發起人之一、退休中學教師譚國新表示，本預計10多人出席，意料之外有逾50人，「成功令靜坐變成一個非法集會」，亦有警察向他說有可能檢控。他表示如收到警方通知，便會叫大家走。記者其後於約4時半點算，橋底有60多人，樓梯及橋上更有過百人。

對於會否驅散靜坐者，警方昨回覆稱，警員使用武力前，會在情况許可下警告對方，示意將用武；並會在實際可行情况下讓有關人士有機會遵守警方指令。

（反修例風暴）