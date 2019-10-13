印尼女記者擬入稟 促披露開槍警身分

警：公正調查 慰問傷者

據了解，警方初步調查顯示造成該女記者受傷的槍彈是來自警槍。

警方回應稱，投訴警察課在接獲該記者的律師代表的信件後已即時展開調查，從不同調查方向積極跟進，會根據既定程序以公平、公正的方式調查；由於調查仍在進行，就該律師代表所採取或計劃採取的行動，警方不評論。發言人表示非常關注該記者眼部受傷的事件，對事主致以深切慰問。

Indah上月29日在灣仔站行人天橋採訪遊行時中槍倒地，Indah代表律師韋智達早前指她被警方的橡膠子彈擊中右眼，經診斷為右眼失明。韋智達的團隊昨日在facebook發文，表示Indah中槍事件已發生兩星期，惟警方在有充分證據顯示Indah的受傷經過下，仍未能提供涉事警員的身分，且未有暫停該警員職務，團隊表示感到遺憾，計劃入稟高院要求警方披露該警員身分，以便提出私人檢控。帖文提到，會尋求高院裁定警務處長未有暫停涉事警員職務及對其作調查的決定屬違法。

記者決再施手術 減右眼痛楚

文中又透露Indah傷勢，稱她昨日與醫生團隊商討後，決定再施手術以減輕右眼液體積聚造成的痛楚，醫生同時監察她左眼有否出現視力衰退的情况。

七警案同一代表律師 仿當年做法

韋智達回覆本報查詢說，自案發後，律師行已立即向警務處長及投訴警察課投訴，要求提供涉案開槍警務人員身分，惟處長仍未回覆，投訴警察課只表示知悉事件，無進一步交代，律師行一方才打算入稟透過法律程序獲取資料。

韋智達續說，律師行曾就2014年七警案要求警方提供毆打曾健超的警員身分。韋憶述，警方當年初時拒絕提供資料，律師行就此入稟，在聆訊開展前警方妥協並提供資料，間接驅使七警終被刑事起訴。

明報記者

（反修例風暴）