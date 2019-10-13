不信警察 不主動舉證

稱「流傳被性侵男生」曾聯絡 感謝她的勇氣

警方早前呼籲聲稱遭受性暴力者提供實質證據，又稱聯絡吳傲雪不果。吳傲雪說手機不斷接到滋擾電話，或許警方曾來電，但她不想逐一聽取留言作回覆。萬一警察上門找她取證呢？她說會即時聯絡律師，確保不會再遭受性暴力。

她說早已不相信警察，因此不會向警察投訴課舉證，亦不會到監警會投訴，因她認為那只是自己人查自己人，「一直說五大訴求，要獨立調查委員會，我怎可能落入現有制度內？」

她周四露面發言後，網上即有「手動轉」信息稱一名中五男生決定現身民間記者會，他聲稱被警察在新屋嶺性侵，但翌日民間記者會上，那男子沒現身。吳傲雪稱那男生上周四晚曾透過社交媒體主動聯絡她，感謝她的勇氣，並向她表示「有證據」，那男生告訴她警察曾到過他的學校，他現時沒法上學，而她叮囑男生保重身體，同時盼外界別給那男生太大壓力。

（反修例風暴）