【周日人物】脫口罩控訴 毋懼「蕩婦羞辱」 中大女生吳傲雪：盼鼓勵受害人挺身

她曾因網絡欺凌被男友拋棄、患上抑鬱症、企圖自殺，如今她面對新一輪欺凌，她清楚點出那是人格謀殺、因人廢言，世上從沒有「完美受害人」，她知道自己是脫下口罩的第一人，希望鼓勵到第二、第三個「不完美的受害人」站出來指控警暴。

明報記者 羅嘉凝

吳傲雪最近基本上不敢離開中大校園，她的電話已轉為靜音，卻不斷震動，留言信箱早已爆滿，屏幕彈出一個個信息，分別是「天拿水等緊你」、「你仲係人？謊話連篇」等。她說自上周四晚在中大師生對話會脫下口罩後，她就不斷收到滋擾來電和信息，手機已不能再用。

露面4理由 憂「被自殺」鼓勵校長責警暴

曾是立法會議員毛孟靜陪同開記者會的龍小姐、民間記者會的Ｓ傷者、9．27新屋嶺被補者集會的S同學，她自開初全身遮蔽，到後來以真面目示人，一直訴說的都是8月31日被捕後，被警員目擊如廁、遭男警拍打胸部等。她說決定露面理由有四：擔心「被自殺」；反駁警方稱匿名指控是躲在口罩後「說了便是」；知道有遭受更嚴重傷害的人短期內難以現身，所以她先站出來；最希望除口罩可鼓勵中大校長段崇智譴責警暴。

17歲因家暴離家出走 視中大為家

段崇智說視中大人為家人，正修讀幼兒教育學士的吳傲雪亦說中大是她的家，除了因她現居中大宿舍，更重要是中大讓她感受到愛，她上周四發言後，隨即獲逾萬中大教職員及校友聯署聲援。至於她的原生家庭，父母情緒不穩，她是家中獨女，自小被家暴，17歲那年，父親叫她晾衫，她說「等陣先」，就被打至要躲入廚房，那年她決定離家出走，寄住朋友家。

「家暴沒有太大理由，與網絡欺凌一樣，『恰』得就『恰』，而且方便就手。」她說自中學被欺凌，原因是她舉手答老師問題，同學覺得她搏上位，後來欺凌蔓延至網絡，罪名是「成日媾仔」。她說曾有男友因網上指控而拋棄她，更有匿名電郵寄到中大教育學院促開除她，又有人將其資料發至各大教育機構，要求別聘請她。2017年，她壓力爆煲，確診抑鬱症，隨後三度企圖跳樓。

她今次鼓起勇氣站出來，網上流傳她的十宗罪，當中九宗不離「性」，說她做過「兼職女友」之類。她斬釘截鐵說沒做過兼職女友，反問「即使做過，so what？有做過，就代表拘留期間要遭受性暴力？」她形容這是蕩婦羞辱（slut shaming）、人格謀殺，「藍絲經常叫我拿出證據，他們的指控又有無證據呢？」

盼勿因過去而抹殺經歷

一方面被大肆攻擊，但她說有曾欺凌她的人向她表達支持，亦有已絕交的舊友主動聯絡「撐」她，「他們信我不會講這麼大個大話」。她希望大家不要因人廢言，不要因為她的過去而抹殺其經歷。「其實他們不接受（我的講法），因為他們不能接受，所以索性不接受，繼續活在自己的世界之中。」

從前企圖自殺，如今貼出「不自殺宣言」；從前孤身面對網上欺凌，如今有師生、校友力撐；這些改變均來自這場反修例運動。問她在這場運動的參與度，她說有官司在身，每月要到警署報到，不便多說，只盼日後分享經歷，做好文宣，然後她說：「別忘掉原是靠堅持醫好每個傷患。」

那是《青春頌》的歌詞，突然讓人覺得她的青春回憶有點沉重。

（反修例風暴）