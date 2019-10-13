會面取消 美參議員克魯茲批林鄭軟弱

料港人權法案大比數通過

克魯茲早前曾公開表示美國與香港的反修例示威者同在，他近日到訪亞太地區多個地方，最後一站來到香港，停留一日，昨接受訪問時形容「中共被香港示威者嚇怕」，若中共以粗暴和鎮壓來回應，會破壞香港的繁榮，認為成立獨立調查委員會和「真普選」的訴求都是合理及正確。對於特朗普稱香港示威活動有減退迹象，克魯茲稱不清楚相關評論。

克魯茲稱不驚訝林鄭月娥取消會面，又說林太一方要求他將會面保密、不可告訴傳媒，批評林太不理解言論和新聞自由為何物。本報向特首辦查詢取消會面原因，獲回覆「行政長官沒有與該美國參議員會面」。據了解，克魯茲是透過美國駐港總領事館約見林鄭月娥，該會面無特定議題，政府早前建議以閉門形式會面，另一方並無異議；而此類會面，按以往做法是雙方在會面中討論是否向外發布。據悉林太昨午另有要務，故要取消會面。

籲擁抱「非暴力抗爭」

克魯茲被問到會否譴責香港的街頭暴力行為，他稱沒有見到，但他說有向與會者說要擁抱「非暴力抗爭」，雖然面對政府執法部門、警察的暴力鎮壓，保持「非暴力」非易事，但強調非暴力抗爭十分有力量，呼籲示威者按捺應對，這能令世界聚焦香港的不公義。他認為，中共政權想將香港示威歸類為「恐怖分子的暴力行為」，多於「示威者為爭取人權和民主站出來」。他又將早前在荃灣被警槍傷的年輕人，比喻為六四事件的「坦克人」。

對於特區政府引用《緊急法》立《禁蒙面法》，他稱港府會在中央政府指使下，用更多專制的手段和策略；若再以緊急法做網禁和取消區選，他認為「一個政府想打壓示威者和令人噤聲，就會審查溝通的渠道」。他又稱，中共預期建制派在選舉中會嚴重失利，無人會驚訝中共想取消選舉，但此舉是軟弱和恐懼的表現。

（反修例風暴）